Erciyes Kayak Merkezi'ne Hafta Sonu 320 Bin Ziyaretçi

Sömestir tatilinde yoğun ilgi

Erciyes Kayak Merkezi, sömestir tatilinin ikinci hafta sonunda büyük ilgi gördü. Hafta sonu merkez, 320 bin kişiyi ağırladı.

Cumartesi ve Pazar günlerini oldukça yoğun geçiren Erciyes'teki pistler, kayakçılarla dolup taştı. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği merkez, Türkiye’nin en fazla pist uzunluğuna sahip tesisleri arasında yer alıyor.

Kayseri’de gözde bir destinasyon olan Erciyes, sömestir tatilinde de kayakseverlerin vazgeçilmezi oldu. Kayak merkezindeki yoğunluk havadan görüntülendi.

