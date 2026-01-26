Erciyes Kayak Merkezi'ne Hafta Sonu 320 Bin Ziyaretçi

Erciyes Kayak Merkezi, sömestir tatilinin ikinci hafta sonunda hafta sonu 320 bin kişiyi ağırladı; pistler doldu, yoğunluk havadan görüntülendi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 11:15
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 11:22
Sömestir tatilinde yoğun ilgi

Erciyes Kayak Merkezi, sömestir tatilinin ikinci hafta sonunda büyük ilgi gördü. Hafta sonu merkez, 320 bin kişiyi ağırladı.

Cumartesi ve Pazar günlerini oldukça yoğun geçiren Erciyes'teki pistler, kayakçılarla dolup taştı. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği merkez, Türkiye’nin en fazla pist uzunluğuna sahip tesisleri arasında yer alıyor.

Kayseri’de gözde bir destinasyon olan Erciyes, sömestir tatilinde de kayakseverlerin vazgeçilmezi oldu. Kayak merkezindeki yoğunluk havadan görüntülendi.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

