Erkam Tüzgen İstanbul'da AA Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0'ı Ziyaret Etti

Uluslararası Haber Merkezi'nde başlayan etkinlikte gençlerle buluştu

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde başlayan AA Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0'ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Tüzgen, gençlerden projeleri hakkında bilgi aldı ve onlara başarılar diledi.

Etkinliğin ilk ayağı geçen yıl düzenlenmişti. Bu yılki organizasyon, Ziraat Bankası ana sponsorluğunda; AA, AA Teknoloji, DIGIAGE ve Bilişim Vadisi işbirliğiyle gerçekleştirildi. Arabica Coffee House ise etkinliğe kahve sponsoru olarak destek verdi.

