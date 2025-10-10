Erkam Tüzgen İstanbul'da AA Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0'ı Ziyaret Etti

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde başlayan AA Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0'ı ziyaret ederek gençlerin projelerini dinledi.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 23:33
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 23:33
Erkam Tüzgen İstanbul'da AA Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0'ı Ziyaret Etti

Erkam Tüzgen İstanbul'da AA Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0'ı Ziyaret Etti

Uluslararası Haber Merkezi'nde başlayan etkinlikte gençlerle buluştu

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde başlayan AA Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0'ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Tüzgen, gençlerden projeleri hakkında bilgi aldı ve onlara başarılar diledi.

Etkinliğin ilk ayağı geçen yıl düzenlenmişti. Bu yılki organizasyon, Ziraat Bankası ana sponsorluğunda; AA, AA Teknoloji, DIGIAGE ve Bilişim Vadisi işbirliğiyle gerçekleştirildi. Arabica Coffee House ise etkinliğe kahve sponsoru olarak destek verdi.

İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde başlayan AA Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0'ı...

İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde başlayan AA Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0'ı ziyaret eden Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, gençlerden projeleri hakkında bilgi alarak onlara başarılar diledi.

İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde başlayan AA Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0'ı...

İLGİLİ HABERLER

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Helal Expo 2025 İstanbul'da: H-FOOD ile Küresel Gıda Oyuncuları Bir Araya Geliyor
2
TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları (Bilgi Amaçlı)
3
Mersin Mut Kayısısında Hasat Mevsimi Devam Ediyor
4
Türk Gıda Ürünlerine Küresel İlgi: İhracatta Yüzde 5'lik Artış
5
Isparta'nın İhracatı Yükselişte: 4 Ayda 143 Milyon 525 Bin Dolar
6
BIST 100 Endeksi Yüzde 1,11 Artışla 10.000,72 Puanla Kapandı
7
TÜSİAD 'Bu Gençlikte İŞ Var!' Programı 2024-2025 Başvuruları Başladı

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi