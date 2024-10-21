Erzincan'da İş Dünyası Buluşması: Hisarcıklıoğlu ve Aydoğdu'dan Önemli Mesajlar

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Erzincan'da İş Dünyasıyla Buluştu

Dünya Odalar Federasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Erzincan'da iş insanları ile yapılan "Alaattin Tuncay Vergi ve Özel Ödülleri" töreninde bir araya geldi. Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) sağladığı önemli hizmetlere dikkat çekti.

Akredite Hizmetler ve Üyelerin Desteklenmesi

Hisarcıklıoğlu, odanın ve borsanın akredite kuruluşlar olduğunu belirterek, "Erzincan'da odam ve borsam, ikisi de akredite beş yıldızlı hizmet veriyorlar. Sunduğumuz bu beş yıldızlı hizmet için oda ve borsa başkanlarına, meclis üyelerine, genel sekretere ve tüm ekibe teşekkür ediyorum. Odam ve borsa, üyelerinin problemlerine çözüm bulma çabasıyla büyük bir azimle çalışıyorlar," diye ekledi.

Erzincan Tulum Peynirinin Tescili

Konuşmasında Türkiye'nin ilk coğrafi işaretli tulum peynirinin Avrupa'da tescillenmesi konusuna da değinen Hisarcıklıoğlu, "Erzincan tulum peyniri artık Avrupa'da tanınacak. Bu, hem üreticilerimizin hem de girişimcilerimizin kazançlarını artıracak," dedi.

Ötekileştirmemek Gerektiğini Vurguladı

Hisarcıklıoğlu, toplumda farklılıkların zenginlik olduğunu belirterek, "Kimseyi inancı, düşüncesi veya etnik kökeni nedeniyle dışlamayın. Farklılıklarımız, bizi bir araya getiren unsurlardır. Diyalog ve ortak akıl ile sorunları çözmeliyiz," ifadelerini kullandı.

Yeni Ticaret ve Sanayi Odası Binası

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni binasının önemli bir ihtiyaç olduğunu ifade ederken, "Vermek, kolay gibi görünse de aslında en zor iştir. İyilik yapmalıyız," dedi.

Ödüller Verildi

Toplantının sonunda şehirde gelirler vergisi ve kurumlar vergisinde en yüksek başarıyı gösteren vergi rekortmenlerine ödülleri takdim edildi.

Etkinliğe AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile eski başbakanlar ve diğer önemli isimler katıldı.

Dünya Odalar Federasyonu (WCF) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Erzincan’da iş insanları ile "Alaattin Tuncay Vergi ve Özel Ödülleri" töreninde bir araya geldi.

Dünya Odalar Federasyonu (WCF) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Erzincan’da iş insanları ile "Alaattin Tuncay Vergi ve Özel Ödülleri" töreninde bir araya geldi.