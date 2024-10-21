DOLAR
34,21 0,08%
EURO
37,04 -0,09%
ALTIN
2.992,92 0,02%
BITCOIN
2.317.318,67 -0,06%

Erzincan'da İş Dünyası Buluşması: Hisarcıklıoğlu ve Aydoğdu'dan Önemli Mesajlar

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Erzincan'da iş insanlarıyla bir araya geldi. Tulum peynirinin Avrupa'da tescillenmesine değindi.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 23:55
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 00:20
Erzincan'da İş Dünyası Buluşması: Hisarcıklıoğlu ve Aydoğdu'dan Önemli Mesajlar

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Erzincan'da İş Dünyasıyla Buluştu

Dünya Odalar Federasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Erzincan'da iş insanları ile yapılan "Alaattin Tuncay Vergi ve Özel Ödülleri" töreninde bir araya geldi. Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) sağladığı önemli hizmetlere dikkat çekti.

Akredite Hizmetler ve Üyelerin Desteklenmesi

Hisarcıklıoğlu, odanın ve borsanın akredite kuruluşlar olduğunu belirterek, "Erzincan'da odam ve borsam, ikisi de akredite beş yıldızlı hizmet veriyorlar. Sunduğumuz bu beş yıldızlı hizmet için oda ve borsa başkanlarına, meclis üyelerine, genel sekretere ve tüm ekibe teşekkür ediyorum. Odam ve borsa, üyelerinin problemlerine çözüm bulma çabasıyla büyük bir azimle çalışıyorlar," diye ekledi.

Erzincan Tulum Peynirinin Tescili

Konuşmasında Türkiye'nin ilk coğrafi işaretli tulum peynirinin Avrupa'da tescillenmesi konusuna da değinen Hisarcıklıoğlu, "Erzincan tulum peyniri artık Avrupa'da tanınacak. Bu, hem üreticilerimizin hem de girişimcilerimizin kazançlarını artıracak," dedi.

Ötekileştirmemek Gerektiğini Vurguladı

Hisarcıklıoğlu, toplumda farklılıkların zenginlik olduğunu belirterek, "Kimseyi inancı, düşüncesi veya etnik kökeni nedeniyle dışlamayın. Farklılıklarımız, bizi bir araya getiren unsurlardır. Diyalog ve ortak akıl ile sorunları çözmeliyiz," ifadelerini kullandı.

Yeni Ticaret ve Sanayi Odası Binası

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni binasının önemli bir ihtiyaç olduğunu ifade ederken, "Vermek, kolay gibi görünse de aslında en zor iştir. İyilik yapmalıyız," dedi.

Ödüller Verildi

Toplantının sonunda şehirde gelirler vergisi ve kurumlar vergisinde en yüksek başarıyı gösteren vergi rekortmenlerine ödülleri takdim edildi.

Etkinliğe AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile eski başbakanlar ve diğer önemli isimler katıldı.

Dünya Odalar Federasyonu (WCF) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat...

Dünya Odalar Federasyonu (WCF) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Erzincan’da iş insanları ile "Alaattin Tuncay Vergi ve Özel Ödülleri" töreninde bir araya geldi.

Dünya Odalar Federasyonu (WCF) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat...

Dünya Odalar Federasyonu (WCF) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Erzincan’da iş insanları ile "Alaattin Tuncay Vergi ve Özel Ödülleri" töreninde bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Doğal Gaz Fiyatları Düşüş Göstermeye Devam Ediyor
2
Erzincan'da İş Dünyası Buluşması: Hisarcıklıoğlu ve Aydoğdu'dan Önemli Mesajlar
3
Temizlik Görevlilerinin 2024 Maaşları Ne Kadar?: Temizlik Görevlileri Kamu ve Özel Sektörde Ne Kadar Maaş Alıyor?
4
New York Borsasında Karışık Kapanış
5
Avrupa Genç Girişimciler Konferansı Romanya'da Gerçekleşti
6
Organize Sanayi Bölgeleri Yatırımcıların Gözdesi
7
TCMB Güncel Döviz Kurları

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak