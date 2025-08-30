DOLAR
Erzincan'da Silajlık Mısır 30 Bin Dekara Çıkarak Hayvancılığı Güçlendiriyor

Erzincan'da silajlık mısır üretimi 30 bin dekara çıktı; yem maliyetleri düşüyor, hayvancılık verimi ve besici gelirleri artıyor.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 11:47
Erzincan Ovası'nın bereketli topraklarında artan silajlık mısır üretimi, kentte hayvancılığı güçlendiriyor ve besicilere ekonomik kazanç sağlıyor. Devlet destek ve teşvikleriyle üretim alanı geçen yıla göre 4 bin dekar artarak 30 bin dekara

Üretim, destek ve verim

Tarım ve Orman Bakanlığı destekleri doğrultusunda kent genelinde silajlık mısır üretimi yaygınlaştırılıyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerine göre 2024 yılında Erzincan genelinde yaklaşık 26 bin dekar alanda ekim yapıldı ve 142 bin ton civarında ürün elde edildi; bu yıl ise ekim alanı 30 bin dekara çıkarıldı. Hasadın başında gelen ilk veriler olumlu seyrediyor.

Hayvancılığa katkı ve maliyet avantajı

Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Erzincan’ın Doğu Anadolu’nun önemli hayvancılık merkezlerinden biri olduğunu hatırlatarak, kentte yaklaşık 117 bin büyükbaş ve 650 bin küçükbaş hayvan bulunduğunu söyledi. Koçaker, "Yem materyalinin uygun fiyata temini büyük önem arz ediyor" diyerek silajlık mısırın süt ve et verimi ile kaliteye sağladığı katkının altını çizdi.

Koçaker, "Silajlık mısır, hayvan beslemede çok büyük öneme sahip. Hem besi hayvanlarının et kalitesi, et verimi üzerine hem de süt hayvanlarının süt kalitesi ve süt verimi üzerine büyük faydaları bulunmakta. Bununla birlikte çiftçilerimizin de maliyetlerinde ciddi bir azalmaya sebep olmakta." ifadelerini kullandı.

Dışa bağımlılığı azaltma ve çiftçiye destek

Koçaker, yerli üretimi artırarak dışa bağımlılığı azaltmayı ve çiftçinin gelirini yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti: "Bu nedenle bizler yerli üretimle bu ihtiyacı karşılamayı hedefliyoruz. Böylece hem dışa bağımlılığı azaltıyoruz hem de çiftçimizin elini güçlendiriyoruz."

Üreticiden uygulama örneği

Üretici Emre Çimen, silajlık mısırın hayvancılık yapan çiftlikler için vazgeçilmez hale geldiğini anlattı: "Hasadı biçerdöver veya traktörle parçalayıp mısırları silaj havuzlarına taşıyoruz. Ardından traktör ve kepçelerle çiğneyip sıkıştırıyoruz. Naylon örtülerle üzerini kapatıp kışa hazır hale getiriyoruz. Bu işlem sayesinde kışın hayvanlara yüksek kaliteli yem sunabiliyoruz."

Silajlık mısır üretiminin yaygınlaşmasıyla Erzincan’da hem hayvansal üretimde kalite artışı hem de besicilerin gelirlerinde belirgin bir yükseliş hedefleniyor.

Erzincan Ovası'nın bereketli topraklarında üretimi her yıl artan silajlık mısır, hayvancılığı güçlendiriyor ve besiciye kazanç sağlıyor.

