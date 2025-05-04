Erzincan'da Su Ürünleri Üretimi Gelişiyor

Erzincan'da Su Ürünleri Üretiminde Artış Beklentisi

Erzincan, zengin su kaynakları sayesinde balık yavrusu yetiştiriciliğinde tedarikçi konumuna yükseltiyor. Yeni yatırımların hayata geçirilmesiyle birlikte, bölgedeki su ürünleri üretiminin artması hedefleniyor.

Son yıllarda, gerek barajlarda gerekse akarsularda kurulan tesisler üzerinden hem yavru hem de porsiyonluk alabalık üretimi sürdürüldüğünü belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, inşaatı devam eden tesislerin tamamlanmasının ardından su ürünleri sektörünün daha da gelişeceğinin altını çizdi.

Koçaker, merkezi Uluköy’de faaliyet gösteren ve yılda 15 milyon yavru alabalık üretimi gerçekleştiren Parlak Su Ürünleri Tesisinde incelemelerde bulundu. Tesis Müdürü Sinan Ebinç ile görüşen Koçaker, Erzincan'ın tarımsal üretimdeki role işaret ederek, "Su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Çevreye saygı duyarak sağlıklı gıda üretimi yapmak bizim önceliğimiz," dedi.

Ebinç ise tesisin yıllık 25 milyon kapasiteli yavru kuluçkahanesine sahip olduğunu belirterek, bu yıl 15 milyon yavru balık üreteceklerini açıkladı. Tesis, 30 havuz ve 150 fiberglas büyütme tankı ile donatılmış olup, bu alanda 5 kişinin istihdam edildiği bilgisi verildi. Erzincan ve Türkiye için ürün üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

Zengin su kaynakları sayesinde balık yavrusu yetiştiriciliğinde tedarikçi konumdaki Erzincan'da, yeni yatırımların hayata geçirilmesiyle üretimin artması hedefleniyor.

Zengin su kaynakları sayesinde balık yavrusu yetiştiriciliğinde tedarikçi konumdaki Erzincan'da, yeni yatırımların hayata geçirilmesiyle üretimin artması hedefleniyor.