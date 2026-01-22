Erzurum'da 2025'te 12 bin 186 konut satışı

Erzurum'da 2025'te 12 bin 186 konut satıldı; Türkiye genelinde satışlar yüzde 14,3 artarak 1 milyon 688 bin 910 oldu.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 10:10
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 10:10
Erzurum'da 2025 yılında 12 bin 186 konut satıldı

2025'te Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 14,3 artarak 1 milyon 688 bin 910 oldu. En çok satışın gerçekleştiği iller İstanbul (280 bin 262), Ankara (152 bin 534) ve İzmir (96 bin 998) olarak kayıtlara geçti. En az satış ise Ardahan (727), Bayburt (bin 251) ve Hakkari (bin 559) illerinde gerçekleşti.

Aralık ayında satışlar ve Erzurum verileri

Türkiye genelinde Aralık ayında konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,8 artışla 254 bin 777 oldu.

Erzurum, 2025 yılı konut satış sıralamasında 30'uncu sırada yer aldı. Kentte 2025 yılında satışı yapılan 12 bin 186 konuttan; bin 35’i ipotekli ve 10 bin 83’i diğer gruptan gerçekleşti. Satışların 7 bin 763’ü ikinci el, 4 bin 423’ü birinci el olarak kayıtlara geçti. Cinsiyet dağılımında ise satışlar 7 bin 960 erkek ve 3 bin 599 kadın şeklinde gerçekleşti.

Karşılaştırma olarak, Erzurum'da 2024 yılında ise 11 bin 704 konut satışı rapor edilmişti.

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

