Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 2025'te 35 milyar TL rekor kâr

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2025 yılını güçlü performansla kapatarak toplamda 35 milyar TL net kâr elde etti. 2020 Eylül ayında Türkiye Varlık Fonu’nun 900 milyon dolarlık yatırımıyla kurulan iki şirket, beş yılın sonunda piyasa değerini 5,8 milyar dolar seviyesine taşıdı.

Büyüme ve piyasa değeri

Şirketler, kuruluşundan itibaren birleşerek ve büyüyerek sektörde ön plana çıktı. 2020 yılındaki yaklaşık 900 milyon dolarlık piyasa değerinden 2025 yıl sonu itibarıyla 5,8 milyar dolara ulaşılması, hayat ve hayat dışı sigorta pazarındaki hızlı değer artışını gösteriyor.

Finansal sonuçlar ve performans

Yapılan açıklamaya göre şirket, geçen yılın aynı dönemine göre net kârlılığını yüzde 53 artışla 19,4 milyar TL’ye taşırken; prim üretiminde de yüzde 45 artışla 147,1 milyar TL’ye ulaştı. Türkiye Hayat Emeklilik ise 2025 yılsonunda yüzde 82 artışla 494,1 milyar TL fon büyüklüğüne, 5 milyon katılımcıya ve yüzde 67 artışla 15,5 milyar TL net kârlılığa erişti.

İki şirket, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 büyümeyle toplamda 35 milyar TL net kâr elde ederek bir önceki yılın net kârı olan 22 milyar TL’yi aştı. 5 yılda kârlılığını 13 kat artırdı.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak'ın değerlendirmesi

Taha Çakmak sürdürülebilir büyüme, erişilebilir sigorta ve müşteri odaklı hizmet vurgusuyla şu değerlendirmeyi yaptı: "Şirket olarak; 5 yıllık yolculuğumuzda ilhamımızı tıpkı adımız gibi ülkemizden aldık ve bu yolculuğu 5 kavramla özetledik: Birleşme, Büyüme, Başarı, Birliktelik ve Bir adım ötesi. Birleşerek büyüdük; büyüyerek birlikte başardık. 2025 yılını güçlü bir kapanışla tamamlayarak hem kendi rekorlarımızı kırdık hem de sektörün üzerinde bir performans sergiledik."

Çakmak, hayat dışı sigorta sektöründe 147,1 milyar TL prim üretimi ile en yakın rakipleriyle arasında yaklaşık 32 milyar TL prim farkı yakaladıklarını belirtti. BES fon büyüklüğünde 494,1 milyar TL ile en yakın rakibe kıyasla 92 milyar TL daha yüksek fon büyüklüğüne ulaştıklarını ve hayat prim üretimini iki katına çıkararak 29,3 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdiklerini aktardı.

Erişilebilirlik, fiyat politikası ve kampanyalar

Çakmak, sigortayı daha erişilebilir kılmak için enflasyonun altında fiyat politikası benimsediklerini ve 2025’te kasko, konut ve sağlıkta peşin fiyatına 12 taksit ile indirim uygulamaları sunduklarını ifade etti. Türkiye Hayat Emeklilik tarafında ise 20 bin TL’ye varan ek fayda kampanyalarıyla katılımcıların birikimlerine destek verildiği belirtildi.

Çakmak ayrıca "Bireysel kasko ve sağlıkta ilk çeyrekte 2025 fiyatlarıyla devam ediyoruz" diyerek 2026 yılının ilk çeyreğinde fiyat artışı yapılmayacağını ve bireysel kasko, sağlık ve konut sigortalarında 12 taksit uygulamasının sürdürüleceğini açıkladı.

Reasürans ve katastrofik koruma

Doğal afet risklerine karşı koruma kapasitesini artırdıklarını belirten Çakmak, "Katastrofik koruma kapasitemiz 2025 yılında 1,8 milyar dolar iken bu yıl 2,4 milyar dolara ulaştı. Yangındaki reasürans kapasitemiz 190 milyon dolar iken inşaattaki reasürans kapasitemiz 138 milyon dolar seviyesinde" dedi.

Türkiye Hayat Emeklilik’in getirileri ve fon yapısı

Çakmak, yılsonu itibarıyla yaklaşık 11,5 milyar dolar değerinde fon büyüklüğüne ulaşarak ekonomiye kaynak sağlandığını ve 2025 yılında sektör ortalaması yüzde 58 olan fon getirisine karşı katılımcılara ortalama yüzde 65 getiri sunarak sektörü geride bıraktıklarını belirtti.

Sunulan fon yelpazesi hakkında da bilgi veren Çakmak, altından hisseye, kira sertifikalarından tarım ve gıda emeklilik yatırım fonlarına kadar geniş bir portföyle katılımcılara 48 fon ve 10 milyon TL’den 100 milyar TL’ye uzanan fon büyüklükleri sunduklarını ifade etti.

Hizmet kalitesi ve müşteri deneyimi

Hizmet kalitesi odaklı uygulamaları vurgulayan Çakmak, bireysel kasko hasarlarında yüzde 100 orijinal parça kullanım taahhüdü verildiğini, oto branşında hasarların yüzde 90’ına ilk 5 gün içinde onarım onayı verildiğini ve onarımların yüzde 40’ının 15 gün içinde tamamlandığını söyledi.

Sağlık alanında yaygın anlaşmalı kurum ağı ve yapay zekâ destekli hızlı provizyon hizmetleriyle başvuruların yüzde 90’ının 5 saniye içinde, kalanının ise ortalama 4 dakika 51 saniyede değerlendirildiği aktarıldı. 2026 hedefleri arasında müşteri deneyimi ve operasyonel süreçleri iki günün altına indirmek yer alıyor.

Sürdürülebilir temettü ve gelecek hedefleri

Çakmak, 2020 Eylül’den bu yana 11,2 milyar TL karşılığında 465 milyon dolar temettü dağıtıldığını belirterek, güçlü öz kaynak yapısı ve sermaye disipliniyle sürdürülebilir temettü dağıtımına devam edeceklerini söyledi. 2026 hedefleri arasında pazar liderliğiyle dengeli büyüme, güçlü bilanço, erişilebilirlik, toplumsal etki, dijital liderlik ve müşteri deneyiminin artırılması yer alıyor.

Teknik kâr, özsermaye ve oranlar

Şirketler art arda 8 çeyrekte teknik kâr elde ederken, yılsonunda teknik kârda Türkiye Sigorta için yüzde 129 artışla 9,6 milyar TL ve özsermaye büyüklüğünde yüzde 80 artışla 51,6 milyar TL seviyesine; Türkiye Hayat Emeklilik için ise teknik kârda yüzde 79 artışla 13,6 milyar TL ve özsermaye büyüklüğünde yüzde 73 artışla 31,9 milyar TL seviyelerine ulaşıldı. Birleşik rasyo son iki yıldır yüzde 100’ün altında seyretmeye devam ederken; öz kaynak kârlılığı Türkiye Sigorta’da yüzde 48, Türkiye Hayat Emeklilik’te yüzde 62 olarak gerçekleşti.

