Erzincan'da Son 20 Ayda 1 Milyar TL'yi Aşan İstihdam Desteği

Erzincan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Oran, 2025 yılı faaliyet değerlendirme toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelerek kentteki istihdam performansını ve yürütülen programları kamuoyuna aktardı.

İstihdam ve sağlanan destek

Oran, Erzincan'a son 20 ayda 1 milyar TL’nin üzerinde kaynak aktarıldığını belirterek, bu desteklerle iş gücü piyasasında önemli adımlar atıldığını vurguladı.

Kayıtlı işsiz sayısı ve hedefler

2025 yılı itibarıyla kuruma kayıtlı işsiz sayısının yaklaşık 9 bin 500 olduğunu söyleyen Oran, bunların 4 bin 800'ünün kadın, 4 bin 600'ünün erkek olduğunu açıkladı. Uygulanan kurslar ve istihdam programlarıyla işsiz sayısının 7 bin seviyelerine kadar düşürüldüğünü, üniversite öğrencilerinin gençlik programlarına başvuruları sonrası bu sayının yeniden 9 bin bandına çıktığını ifade etti. Oran, hedeflerinin işsizliği yeniden 7 binin altına indirmek olduğunu kaydetti.

Yaş ve eğitim dağılımı

Oran, kayıtlı işsizlerin yaklaşık yüzde 20'sinin 15-24 yaş grubunda olduğunu, 25-39 yaş grubunun ise önemli bir paya sahip olduğunu belirtti. Eğitim durumuna göre dağılımda işsizlerin yüzde 34'ünün ilköğretim, yüzde 43'ünün ortaöğretim mezunu olduğu bilgisi paylaşıldı.

2025 yerleştirme verileri

2025 Aralık ayı verilerine göre Erzincan'da 5 bin 498 açık iş ilanı açıldığını bildiren Oran, bu ilanlardan 4 bin 93'üne işe yerleştirme yapıldığını söyledi. Yaklaşık bin 400 ilanın karşılanamamasının nedenleri arasında nitelikli iş gücü eksikliği ve iş beğenmezlik gibi faktörler gösterildi.

İşe yerleştirilenlerin yaş dağılımında yüzde 15'inin 15-24, yüzde 34'ünün 25-34 yaş grubunda olduğu, öğrenim durumuna göre ise yüzde 28'inin ilköğretim, yüzde 45'inin ortaöğretim mezunu olduğu belirtildi. Yerleştirilenlerin yaklaşık bin'inin sanatkârlık alanlarında, 930'unun ise nitelik gerektirmeyen işlerde istihdam edildiği açıklandı.

2026 hedefleri ve İUP kontenjanı

Gelecek yıl için planları da paylaşan Oran, 2026 yılında Erzincan'a 1500 kişilik İş Gücü Uyum Programı (İUP) kontenjanı ayrıldığını duyurdu. Bu programların ekonomik karşılığının 300 milyon TL'yi aşmasının beklendiğini belirten Oran, istihdamı artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

