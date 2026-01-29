Erzurum'da 803 Kamu Yatırım Projesi Açıklandı — Vali Mustafa Çiftçi Bilançoyu Paylaştı

Vali Mustafa Çiftçi, 2016 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu’nda Erzurum’da 803 kamu yatırım projesi ve toplam 123 Milyar 514 Milyon 395 Bin 555 TL tutarı açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 17:17
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 17:17
Erzurum'da 803 Kamu Yatırım Projesi Açıklandı — Vali Mustafa Çiftçi Bilançoyu Paylaştı

Vali Mustafa Çiftçi: Erzurum'da 803 kamu yatırım projesi

Vali Mustafa Çiftçi, 2016 yılının ilk Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Erzurum’da 2026 yılında kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam 803 adet yatırım projesinin bulunduğunu ifade etti.

Erzurum’daki kamu projelerinin toplam tutarı: 123 Milyar 514 Milyon 395 Bin 555 TL olduğunu vurgulayan Vali Mustafa Çiftçi, "2025 yılı harcama oranı: % 85,15 dir. Projelerin Toplam Nakdi Gerçekleşme Oranı: % 42,14’dür" diye konuştu.

Projelerin durumu

İlimizde yürütülen Kamu Yatırım Projelerinin, yani 803 adet projenin 360’i tamamlanmış, 328’i devam ediyor, 86’sı ihale aşamasına gelmiş, 26’sı henüz başlanmamış. 3 ’ü tasfiye aşamasında.

Öne çıkan projeler ve kurumlar

Harcama toplamlarına göre öne çıkan kuruluşlar şunlar: Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü 31 proje, DSİ 8. Bölge Müdürlüğü 157 proje, Erzurum Büyükşehir Belediyesi 71 proje, TEDAŞ 4. Bölge Müdürlüğü 226 proje ve TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğü 4 proje ile ilk sıralarda yer alıyor.

Toplantıda yapılan sunumlar

İl Koordinasyon Kurulu’nda; Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü, DSİ 8. Bölge Müdürlüğü, İletişim Bölge Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Müdürlüğü sunum yaptı.

VALİ MUSTAFA ÇİFTÇİ, 2016 YILININ İLK KOORDİNASYON KURULU’NDA YAPTIĞI KONUŞMADA, ERZURUM’DA 2026...

VALİ MUSTAFA ÇİFTÇİ, 2016 YILININ İLK KOORDİNASYON KURULU’NDA YAPTIĞI KONUŞMADA, ERZURUM’DA 2026 YILINDA KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT TOPLAM 803 ADET YATIRIM PROJESİNİN OLDUĞUNU İFADE ETTİ.

VALİ MUSTAFA ÇİFTÇİ, 2016 YILININ İLK KOORDİNASYON KURULU’NDA YAPTIĞI KONUŞMADA, ERZURUM’DA 2026...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ETSO Başkanı Özakalın ASKON Heyetini Ağırladı: 2. OSB'ye 300 Başvuru, Zengezur Koridoru Gündemde
2
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 2025'te 35 milyar TL rekor kâr
3
Erzincan'da Son 20 Ayda 1 Milyar TL'yi Aşan İstihdam Desteği
4
Erzurum'da 803 Kamu Yatırım Projesi Açıklandı — Vali Mustafa Çiftçi Bilançoyu Paylaştı
5
Erzurum'da 2026'nın İlk Koordinasyon Zirvesi: Yatırım ve Ekonomi Masada
6
Kayseri'de Pazarda Zam Şampiyonu: Salatalık 150 TL'ye Çıktı
7
Alanya, Türkiye'nin Muz İhtiyacının %40'ını Karşılıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları