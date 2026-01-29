Erzurum'da 803 Kamu Yatırım Projesi Açıklandı — Vali Mustafa Çiftçi Bilançoyu Paylaştı

Vali Mustafa Çiftçi: Erzurum'da 803 kamu yatırım projesi

Vali Mustafa Çiftçi, 2016 yılının ilk Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Erzurum’da 2026 yılında kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam 803 adet yatırım projesinin bulunduğunu ifade etti.

Erzurum’daki kamu projelerinin toplam tutarı: 123 Milyar 514 Milyon 395 Bin 555 TL olduğunu vurgulayan Vali Mustafa Çiftçi, "2025 yılı harcama oranı: % 85,15 dir. Projelerin Toplam Nakdi Gerçekleşme Oranı: % 42,14’dür" diye konuştu.

Projelerin durumu

İlimizde yürütülen Kamu Yatırım Projelerinin, yani 803 adet projenin 360’i tamamlanmış, 328’i devam ediyor, 86’sı ihale aşamasına gelmiş, 26’sı henüz başlanmamış. 3 ’ü tasfiye aşamasında.

Öne çıkan projeler ve kurumlar

Harcama toplamlarına göre öne çıkan kuruluşlar şunlar: Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü 31 proje, DSİ 8. Bölge Müdürlüğü 157 proje, Erzurum Büyükşehir Belediyesi 71 proje, TEDAŞ 4. Bölge Müdürlüğü 226 proje ve TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğü 4 proje ile ilk sıralarda yer alıyor.

Toplantıda yapılan sunumlar

İl Koordinasyon Kurulu’nda; Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü, DSİ 8. Bölge Müdürlüğü, İletişim Bölge Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Müdürlüğü sunum yaptı.

