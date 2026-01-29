ETSO Başkanı Özakalın ASKON Heyetini Ağırladı: 2. OSB'ye 300 Başvuru, Zengezur Koridoru Gündemde

Yayın Tarihi: 29.01.2026 18:00
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 18:00
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. Yapılan iade-i ziyaret kapsamında kent ekonomisinin üretim vizyonuna hız kazandıracak stratejiler ele alındı.

Görüşmenin amacı ve katılımcılar

ETSO'da gerçekleşen buluşmada, iş dünyası temsilcileri arasındaki koordinasyonun önemi vurgulandı. Toplantının ana gündemini yatırım talepleri ve bölgesel kalkınma projeleri oluşturdu. Görüşme, şehirdeki paydaşlar arasında ortak hareket etme beklentisini güçlendirdi.

2. OSB'ye yoğun ilgi: 300 yeni yatırımcı sırada

Toplantıda, Erzurum'un sanayi altyapısındaki güncel durum detaylandırıldı. Şehrin üretim üssü hedefinde kritik rol oynayan 2. Organize Sanayi Bölgesi (2. OSB) ile ilgili verileri paylaşan Özakalın, tahsis süreci tamamlanan alanların dışında şu an itibarıyla 300'e yakın firmanın ve yatırımcının başvurusunun bulunduğunu açıkladı. Bu yoğun talebin, Erzurum'un yatırım cazibesini teyit ettiği kaydedildi ve taleplerin karşılanması için yürütülen çalışmalar ASKON heyetine aktarıldı.

Zengezur Koridoru ve bölgesel fırsatlar

Toplantının diğer önemli gündem maddesini Zengezur Koridoru oluşturdu. Koridorun bölgenin lojistik haritasını değiştireceği, Erzurum'un ihracat potansiyeline doğrudan katkı sağlayacağı ve iş dünyasının bu yeni ticaret yoluna entegrasyonunun önem taşıdığı değerlendirildi. Heyetlerin istişaresinde öne çıkan başlıklar şunlardı: 2. OSB genişleme sahaları ve altyapı projeksiyonları; Zengezur Koridoru'nun lojistik avantajları ve dış ticarete sunduğu yeni olanaklar; Erzurum’un ekonomik gelişimini hızlandıracak stratejiler; ve katma değerli üretimi artıracak ortak çalışma alanları.

Sonuç

Ziyaret, şehirdeki kalkınma hedefleri doğrultusunda kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi temennisiyle sona erdi. Taraflar, yatırım taleplerinin takibi ve bölgesel projelerin koordinasyonu için iş birliğini sürdürme kararlılığını tekrar vurguladı.

