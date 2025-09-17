Erzurum'da Kadın İstihdamına Pozitif Ayrımcılık: 30 Firmayla KİPAP Protokolü

Erzurum'da kadın istihdamına pozitif ayrımcılık hedefiyle KİPAP protokolü imzalandı

İş-Pozitif kapsamındaki program 30 firmayla hayata geçiriliyor

Erzurum'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan İş-Pozitif programı çerçevesinde, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO)'nda Pozitif Ayrımcılıkla Artırma Programı (KİPAP) protokolü imzalandı. Protokol, kentteki 30 firma ile uygulamaya konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre program kapsamında kadınlar iş yerlerinde gözlemlenip eğitim alabilecek, işverenler ihtiyaç duydukları nitelikli kadın iş gücünü yetiştirebilecek; kadın katılımcılar işverenler tarafından seçilebilecek veya kurumdan talep edilebilecek.

Sağlanan destekler

Program en fazla üç ay sürecek ve katılımcılar için mali destekler öngörülüyor. Buna göre her kadın çalışan için aylık 32 bin 500 lira prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak. Ayrıca çocuk sahibi çalışanlara aylık 10 bin lira bakım desteği verilecek.

Vali Mustafa Çiftçi'den istihdam vurgusu

İmza töreninde konuşan Vali Mustafa Çiftçi, geçen yıldan bu yana Erzurum'un nüfusunun 5 bin kişi azaldığını belirterek şunları söyledi: "Bu gidişat devam ederse Türkiye İstatistik Kurumunun nüfus projeksiyonlarına göre 2030 yılına kadar bu düşüş trendinin süreceği öngörülmektedir. Bu durumun en önemli sebeplerinden biri istihdamla ilgili sorunlarımızdır. İnsanların doğup büyüdükleri şehirde kalabilmeleri için iş imkanları kritik rol oynamaktadır. Bu noktada özellikle kadınlarımız için uygulanan pozitif ayrımcılık önemli fırsatlar sunmaktadır. Hanım kardeşlerimiz bu teşviklerden faydalanabilirler. Kısa sürede bir meslek edinmek ve çalışma hayatına katılmak mümkündür."

Çiftçi ayrıca işverenler açısından herhangi bir maliyet bulunmadığını belirterek devletin önemli teşvikler sağladığını ve tüm işverenleri bu imkanlardan yararlanmaya davet etti. Projenin kadınlara, işverenlere ve kente hayırlı sonuçlar doğurması temennisinde bulundu.

İmza törenine katılanlar

Protokol törenine; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları ile çok sayıda işveren ve kadın çalışanlar katıldı.

Erzurum'da 30 firmayla kadın istihdamına pozitif ayrımcılık sunacak projenin protokolü imzalandı. Vali Mustafa Çiftçi (solda), Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) düzenlenen imza törenine katıldı.