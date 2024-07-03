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Eşe dosta borcu olanın imdadına Vakıfbank yetişti! Borç kapatma kredisiyle cepleri para dolduracak

Cumhurbaşkanlığı onayıyla ve Vakıfbank'ın desteği ile hayata geçirilen borç kapatma kredisi, borcunu azaltmak isteyenlere yönelik önemli bir fırsatı temsil ediyor. 100.000 TL'ye varan destek imkanı sağlayan bu kampanya, maddi yükünü azaltmak isteyenler için büyük fayda sağlıyor. Vakıfbank'ın borç kapama kredi kampanyası hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Yayın Tarihi: 03.07.2024 20:45
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 20:45
Eşe dosta borcu olanın imdadına Vakıfbank yetişti! Borç kapatma kredisiyle cepleri para dolduracak

Vakıfbank Borç Kapatma Kredisi Kampanya Detayları

Vakıfbank'ın devlet destekli, Cumhurbaşkanı onaylı özel finansman kampanyası, diğer bankalara olan borçlarını ödemek isteyenler için cazip faiz oranlarıyla öne çıkıyor. 30 Haziran'a kadar sürecek teşvik paketi, borcunu ödemek isteyenlere yönelik evlet destekli, Cumhurbaşkanı onaylı özel finansman kampanyası, diğer bankalara olan borçlarını ödemek isteyenler için cazip faiz oranlarıyla öne çıkıyor. 30 Haziran'a kadar sürecek teşvik paketi, borcunu ödemek isteyenler

"Başvuru koşulları ve faydaları"

Eşe dosta borcu olanın imdadına Vakıfbank yetişti

Bu krediden yararlanmak isteyenlerin reşit olması, kredi notunun 1200 ve üzerinde olması ve aynı zamanda düzenli maddi gelir sahibi olması gerekmektedir. Vakıfbank'ın sunduğu borç çözümleme kredileri maksimum 100.000 TL limitli olup, 24 ay vadeli seçeneği ve ödemesiz dönem şeklindeki esnek ödeme seçenekleriyle sunulmaktadır.

"Başvuru yöntemi ve bilgi toplama"

Vakıfbank'ın sunduğu borç kapatma kredisine başvurular mobil uygulamadan, internet bankacılığından ya da şubeden yapılabilir. Başvuru süreci ile kredi koşullarıyla ilgili daha detaylı bilgi için Vakıfbank şubenizle iletişime geçmenizi öneririz.

Vakıfbank'ın borç kapatma kredisi Türkiye'de ekonomik sıkıntı yaşayan insanlara yapılacak bu yardım, onların maddi yükünü hafifletmeye yardımcı olacak.

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Eşe dosta borcu olanın imdadına Vakıfbank yetişti! Borç kapatma kredisiyle cepleri para dolduracak

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