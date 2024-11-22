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Eskipazar Sarı Traverten Taşı Coğrafi İşaret Tescili ile Tanınırlığını Arttıracak

Eskipazar sarı traverten taşının coğrafi işaret tescili, tanınırlığını artıracak ve uluslararası alanda daha fazla tanıtım imkanı sunacak.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 12:36
Eskipazar Sarı Traverten Taşı Coğrafi İşaret Tescili ile Tanınırlığını Arttıracak

Eskipazar Sarı Traverten Taşının Coğrafi İşaret Tescili ile Artan Tanınırlığı

Anıtkabir'in yapımında kaplama taşı olarak kullanılan Eskipazar sarı traverten taşı, coğrafi işaret tescili ile tanınırlığını önemli ölçüde artıracak. Eskipazar ilçesine bağlı Çaylı köyü sınırlarında bulunan ocaktan çıkarılan bu taş, kimyasal yapısı sayesinde bakteri üretmiyor.

Delikli yapısı sayesinde ıslak zeminlerde kaymayan açık sarı ve kahverengi gözenekli bu taş, genellikle aragonit ve yer yer mikro kalsit kristalleri içermektedir. Ayrıca, Ankara-Zonguldak demir yolundaki sanat yapılarında da geniş bir kullanım alanı bulunuyor.

Türkiye'nin birçok iline gönderilen ve Cezayir'e de ihraç edilen bu taş, Karabük Valiliği'nin koordinasyonunda Karabük Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan başvuru ile "Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Ürün Adı" bülteninde ilan edildi. İlan sürecinin ardından Eskipazar sarı traverten taşının tescil belgesi alınacak ve bu sayede tanınırlığı artacak.

Karabük Valisi Yavuz'dan Açıklama

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AA muhabirine verdiği demeçte, kentin 8 ulusal coğrafi işaretli ürüne sahip olduğunu belirtti. Özellikle Safranbolu safranı'nın hem ulusal hem de Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldığını ifade eden Yavuz, "2023'te yerel paydaşlarla iş birliği içerisinde coğrafi işaret alacak ürünlerin sayısını artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Yavuz, Eskipazar sarı traverten taşının ulusal anlamda değerine dikkat çekerek, ilan sürecinin tamamlanmasının ardından tescil belgesinin teslim alınacağı bilgisini verdi.

Eskipazar Sarı Travertenin Geleceği

Çaylı köyündeki sarı traverten ocağının sorumlusu Ali Göktaş, taşın pek çok alanda kullanıldığını belirtirken, Cezayir'e yönelik ihracat yaptıklarını ifade etti. Göktaş, coğrafi işaret tescilinin tanınırlığını artıracağını vurguladı.

Göktaş, "Bu taş, sadece Türkiye'ye değil, dünyaya tanıtılacak. Bu taşın başka bir yerde çıkmadığını biliyoruz. İşimizi büyütecek, çalışma alanımızı, kapasitemizi ve makinelerimizi artıracağız" şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Anıtkabir'in yapımında kaplama taşı olarak da kullanılan Eskipazar sarı traverten taşının...

Anıtkabir'in yapımında kaplama taşı olarak da kullanılan Eskipazar sarı traverten taşının tanınırlığı coğrafi işaret tesciliyle artacak. Eskipazar ilçesine bağlı Çaylı köyü sınırlarındaki ocaktan çıkarılan taş, kimyasal yapısı dolayısıyla bünyesinde bakteri üretmiyor.

Anıtkabir'in yapımında kaplama taşı olarak da kullanılan Eskipazar sarı traverten taşının...

Anıtkabir'in yapımında kaplama taşı olarak da kullanılan Eskipazar sarı traverten taşının tanınırlığı coğrafi işaret tesciliyle artacak. Eskipazar ilçesine bağlı Çaylı köyü sınırlarındaki ocaktan çıkarılan taş, kimyasal yapısı dolayısıyla bünyesinde bakteri üretmiyor.

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