Esnaftan Bayram Alışverişi İçin Umut Verici Beklentiler

Bayram Alışverişinde Esnafın Umutları

Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla gıda ve giyim sektörlerinde alışveriş hareketliliği bekleniyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu dönemin esnaf için önemli olduğunu vurguladı.

Alışveriş Yoğunluğu Artacak

Palandöken, bayram dönemiyle birlikte aile ziyaretleri ve tatil planlarının harcamaları artıracağına dikkat çekti. Alışveriş yoğunluğunun özellikle süt ürünleri, et, yumurta, baklagiller ve tatlı gibi ürünlerde yaşanacağını belirtti. Ayrıca, merdiven altı ve kalitesiz ürünlere karşı tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

120 Milyar Lira Ciro Beklentisi

Palandöken, bayramda gıda ve giyim sektörlerinde en fazla hareketliliğin yaşanacağını ve 100-120 milyar lira ciro beklentileri olduğunu açıkladı. “Umuyoruz ki bu bayramda esnafımız ve vatandaşlarımız için bereketli, bol kazançlı ve mutlu bir dönem olur” dedi.

Giyim Sektöründe Artan Talep

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) Başkanı Hayati Akbaba ise bayramların esnaf için en çok satış yaptığı dönemler olduğuna dikkat çekti. Akbaba, bu hafta giderek artan bir satış ivmesi beklediklerini ve hem yazlık hem de kışlık ürünlerin satılacağını belirtti.

Tüketicilerin, bu bayram uygun fiyatlarla alışveriş yapacaklarını söyleyen Akbaba, yeni sezonda ürün fiyatlarında büyük bir artış olmadığını ifade etti. Vatandaşlar, daha uygun fiyatlarla ihtiyaçlarını giderecekler.

Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle, başta gıda ve giyim olmak üzere, birçok sektörde alışveriş hareketliliği yaşanması bekleniyor. Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) Başkanı Hayati Akbaba, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle, başta gıda ve giyim olmak üzere, birçok sektörde alışveriş hareketliliği yaşanması bekleniyor. Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) Başkanı Hayati Akbaba, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.