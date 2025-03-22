Esnaftan Bayram Alışverişi İçin Umut Verici Beklentiler

Bayram alışverişlerinde gıda ve giyim sektörlerinde hareketlilik bekleniyor. 100-120 milyar liralık ciro öngörülüyor.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 11:09
Esnaftan Bayram Alışverişi İçin Umut Verici Beklentiler

Bayram Alışverişinde Esnafın Umutları

Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla gıda ve giyim sektörlerinde alışveriş hareketliliği bekleniyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu dönemin esnaf için önemli olduğunu vurguladı.

Alışveriş Yoğunluğu Artacak

Palandöken, bayram dönemiyle birlikte aile ziyaretleri ve tatil planlarının harcamaları artıracağına dikkat çekti. Alışveriş yoğunluğunun özellikle süt ürünleri, et, yumurta, baklagiller ve tatlı gibi ürünlerde yaşanacağını belirtti. Ayrıca, merdiven altı ve kalitesiz ürünlere karşı tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

120 Milyar Lira Ciro Beklentisi

Palandöken, bayramda gıda ve giyim sektörlerinde en fazla hareketliliğin yaşanacağını ve 100-120 milyar lira ciro beklentileri olduğunu açıkladı. “Umuyoruz ki bu bayramda esnafımız ve vatandaşlarımız için bereketli, bol kazançlı ve mutlu bir dönem olur” dedi.

Giyim Sektöründe Artan Talep

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) Başkanı Hayati Akbaba ise bayramların esnaf için en çok satış yaptığı dönemler olduğuna dikkat çekti. Akbaba, bu hafta giderek artan bir satış ivmesi beklediklerini ve hem yazlık hem de kışlık ürünlerin satılacağını belirtti.

Tüketicilerin, bu bayram uygun fiyatlarla alışveriş yapacaklarını söyleyen Akbaba, yeni sezonda ürün fiyatlarında büyük bir artış olmadığını ifade etti. Vatandaşlar, daha uygun fiyatlarla ihtiyaçlarını giderecekler.

Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle, başta gıda ve giyim olmak üzere, birçok sektörde alışveriş...

Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle, başta gıda ve giyim olmak üzere, birçok sektörde alışveriş hareketliliği yaşanması bekleniyor. Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) Başkanı Hayati Akbaba, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle, başta gıda ve giyim olmak üzere, birçok sektörde alışveriş...

Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle, başta gıda ve giyim olmak üzere, birçok sektörde alışveriş hareketliliği yaşanması bekleniyor. Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) Başkanı Hayati Akbaba, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kapalıçarşı'da Altın Fiyatları ve Yabancı Para Birimleri Analizi
2
Yatırım Rehberi: Altın ve Dolar Yükselirken Borsa Değer Kaybetti
3
Küresel Piyasalar ABD Büyüme Verisiyle İlgili Gözlemlerini Sürdürüyor
4
Esnaftan Bayram Alışverişi İçin Umut Verici Beklentiler
5
Ücretsiz doğalgaz uygulamasında geri sayım başladı! Vatandaşa olan katkısı şaşırttı
6
Alman Ekonomisinde Büyüme Sorunları ve İşten Çıkarma Dalgası Sürüyor
7
Haftanın En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları: İş Portföy ve Türkiye Hayat Öne Çıkıyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı