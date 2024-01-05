Et fiyatları şakkadanak düşecek! Buzluklarınızda şimdiden yer açın: Bu fiyatlar yüzleri güldürecek

Kırmızı et fiyatlarında düşüş! Müjdeli haberler geldi! Detaylar haberimizde.

Et fiyatları şakkadanak düşecek! Buzluklarınızda şimdiden yer açın: Bu fiyatlar yüzleri güldürecek
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Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, son 15 günde kırmızı et fiyatlarının arttığını belirterek, ithal canlı hayvan etinin piyasaya çıkmasıyla fiyatların %5 ila 10 oranında düşebileceğini belirterek, müjdeli haberi duyurdu.

KIRMIZI ET FİYATINDA DÜŞÜŞ YAŞAYACAK

Osman Yardımcı, 2023 yılının zor bir yıl olduğunu ve fiyat artışlarının da yaşanacağını söyledi. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin de sektörü etkilediğini belirterek, şu anda Türkiye'de kırmızı et sıkıntısının bulunmadığını vurguladı. Osman Yardımcı, 2023 senesinin zaman zaman fiyat anormalliklerinin yaşandığı zor bir yıl olduğunu söyledi. Depremin 11 eyaletteki sektörleri de etkilediğini anlatarak, "11 eyalette hayvancılık yoğundu. Yeni yılın daha iyi bir yıl olmasını umuyoruz. Kırmızı et sıkıntısı bulunmuyor. Her yıl yılbaşı gibi Arife ve Ramazan yaklaşırken bazı spekülatörler ve işletmeler, arzularını tatmin etmek için et ararlar. Ama işe yaramıyor. 10.000, 20.000 hayvanı var, yani bu küçük bir aile işletmesi değil. Ülkemizin aile işletmelerini ayakta tutması gerekiyor, yoksa büyük şirketlerin eline geçeceğiz. Ülkemizde 5.000 hayvanın olduğu yerler çok destek alıyor ama 70 hayvanın olduğu yerler neredeyse hiç destek almıyor. Anne ve baba işletmeleri ülkemizde hızla kaybolmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı. 

Kırmızı Et Fiyatında Düşüş Yaşanacak

Yardımcı, gençlerin hayvancılık sektörüne teşvik edilmesinin önemli olduğunu belirterek, hayvancılık sektöründen vazgeçtikleri takdirde geri dönmelerinin kolay olmayacağını söyledi. Osman Yardımcı, gençlere damızlık düve verilmesi gerektiğini belirtti. Osman Yardımcı, ineklerin Türkiye'ye canlı gelmesinin önemli olduğuna dikkat çekerek, "İç organları altın gibidir. İç organları da ülkemizde kalıyor. Bu müdahale güzel ama yetiştiriciyi de düşünmemiz gerekiyor. 2024 senesinde bırakın zam yapmayı, zamların bile olmayacağı bir yıl olacak. Fiyatların dengede kalmasını istiyoruz. Hayvan sayısı arttıkça fiyat düşüyor. Ancak bunun kamuoyuna yansıması muhtemelen bir ayı alacak. Şu anda kıymanın fiyatı 400 ile 420 TL arasında, kuşbaşının fiyatı ise 440 ile 460 TL arasında değişiyor. Bu fiyatlar 15 gün içinde arttı. Daha önce 360 ​​ile 380 arasındaydı. Bizim haberimiz olmadan piyasa aniden patladı. Umarım fiyat aynı kalır. Tesis stres altındaki hayvanları satın aldı. Fiyatı %5 düşse bile yine 20 TL. Şu anda fiyatların yüzde 5-10 oranında düşmesini bekliyoruz. Bu kurum tüm esnafları koruyor” ifadesini kullandı. 

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