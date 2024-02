Et ürünlerinde indirim bekleyenler indirimi kaptı! Migros marketler kampanyayı başlattı

Migros marketler hafta içi her gün farklı farklı indirim kampanyalarına imza atarak, vatandaşların yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Bu sefer başlatmış olduğu indirim kampanyasıyla et severlerin yüzlerini güldürecek kampanyaya imza attı. Başlattığı kampanya doğrultusunda %20 oranına varan indirim et ürünlerinde sizleri bekliyor. Eğer sizlerde uygun fiyatlarla ey satın alıp stoklamak istiyorsanız, muhakkak Migros marketlerin başlatmış olduğu bu kampanyadan yararlanmalısınız. İşte Migros marketlerde uygun fiyatlarda satışa çıkartılan et ürünleri…

%20 İNDİRİM SİZLERİ BEKLİYOR

Migros marketler yeni bir indirim kampanyasına imza atarak vatandaşların yüzlerini güldürecek indirimi duyurdu. %20 oranında et ürünlerinde indirim kampanyasına imza attığını söyledi. Sizler de indirimli şekilde et alıp stoklamak istiyorsanız, muhakkak Migros marketlerin başlatmış olduğu bu kampanyaya göz atmalısınız. Dilerseniz Migros online kanalları üzerinden dilerseniz de sizlere en yakın Migros market şubesinden bu kampanyadan yararlanabilirsiniz. İşte indirimli şekilde satışa çıkartılan et ürünleri…