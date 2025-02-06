Etil Alkol Piyasaya Arzında Yeni Düzenlemeler

Etil Alkol Piyasasında Önemli Değişiklikler

Tarım ve Orman Bakanlığı, Etil Alkolün Ambalajlanması ve Bandrollenmesine İlişkin yeni tebliği Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe girdi. Bu düzenleme ile etil alkolün 250 litre altında ambalajlı, 250 litre üstünde kap veya tankerlerle piyasaya arz edileceği belirlendi.

Tebliğle Gelen Yeni Kurallar

Tebliğ, piyasa güvenliğinin sağlanması amacıyla etil alkolün ambalaj hacimleri ve özelliklerini tanımlarken, piyasaya arzında bandrol veya benzeri vasıtaların nasıl uygulanacağına yönelik usul ve esasları da içeriyor. Üretim veya ithalat öncesinde tüm etil alkollerin bandrol alınması zorunlu kılındı.

İhracat amacıyla üretilen ambalajlı etil alkollere ait etiketlerde, ihraç edileceği ülke dilinde ve Türkçe olarak "İhraç Amacıyla Üretilmiştir" ifadesinin yer alması gerekecek. Ayrıca, ihracat işlemleri için gerekli bilgilerin Alkol Ticaret Platformuna (ATİP) kaydedilmesi zorunlu olacak.

Etil Alkolün Piyasaya Sunulma Şartları

Yeni tebliğe göre, etil alkol 250 litre altında ambalajlı, 250 litre ve üstünde ise kap veya tankerlerle sunulacak. Etil alkoller kullanım amacına göre özel hacimlerde pazara sunulacak:

Genel kullanım: 1, 5, 10 ve 20 litre

Tıbbi kullanım: 5 litre

Analiz amaçlı: 50 cl, 1 ve 2,5 litre

Gıda sanayi girdisi: 20, 100 ve 1000 litre

İlaç sanayi girdisi: 25, 220 ve 1000 litre

Kozmetik sanayi girdisi: 250, 500 ve 1000 litre

Dağıtım ve Bandrol Süreçleri

Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı (TADAB) tarafından dağıtım uygunluk belgesi alan firmalar, Etil Alkol İzleme Sistemi (EİS)’ne kaydolmak zorunda. EİS’e kaydolmayan firmaların bandrol talepleri değerlendirilmeyecek.

Tebliğ hükümlerine aykırı davrananlar hakkında İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu gereğince idari yaptırımlar uygulanacak. Kaçakçılıkla ilgili suçların tespiti halinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacak.

Ambalaj ve Kap Uygunlukları

Firmalar kullanılacak ambalajlar için Darphaneden uygunluk yazısı almakla yükümlü olacak. Darphaneden uygun bulunmayan ambalaj ve kaplar kullanılamayacak. Ambalajların kabul kriterleri de Darphane tarafından belirlenecek.

Üretici ve ithalatçılar, kullanılacak ambalaj ve kaplar için bandrollerin niteliği hakkında 60 gün içinde Darphane'ye başvurarak uygunluk yazısı alacak.