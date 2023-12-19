Ev, arsa alıp satanlar dikkat! Artık zorunlu oldu: Yapmayana alış satış yolu kapandı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'e Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Geliyor!

Türkiye'de teknolojik ilerlemelerin durmak bilmediği günlerde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) ile tapu işlemlerinde yeni bir döneme adım atılıyor.

Son dönemde konut ve arsa fiyatlarının artış göstermesi, dolandırıcıların dikkatini çekmiş ve bir dizi sahtekarlık girişimine neden olmuştu. Bu sebeple, vatandaşların tapu bilgilerini güvende tutmak adına e-Devlet üzerinden SMS kaydı alma uygulamasına geçilmişti. Ancak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla EKDS sistemini devreye soktu.

Test aşaması başarıyla sonuçlanan Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS), Türkiye genelinde resmi olarak kullanılmaya başladı. Bu teknolojik gelişme sayesinde, yeni kimlik kartlarında kaydedilen parmak izi, biyometrik vesikalık fotoğraf gibi veriler, tapu dairelerinde özel cihazlar aracılığıyla kıyaslanabilecek.





Yeni nesil kimlik kartları, tapu dairelerine entegre edilen özel cihazlar aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerle, vatandaşların mal varlıklarını daha güvenli bir hale getirecek. Bu özel cihazlar, kimlik kartlarında kaydedilen parmak izini kullanarak, tapu üzerinde işlem yapmak isteyen kişinin parmak izi ile karşılaştırma yapacak. Böylece, kişinin en belirgin ve taklit edilemez özelliği olan parmak izi, tapu bilgilerini koruma altına alacak.

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) hakkında yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız, tapu devir işlemlerini tamamladıklarında, gerekli başvuruları yaparak tapu devri sürecini başlattıklarında, ilgili tapu dairelerine gidip bizzat imza attıklarında, EKDS aracılığıyla kimlik doğrulamasını gerçekleştirdikten sonra devir için imza atabilecekler. Kimlik doğrulaması yapılamazsa, tapu devir işlemi başlamayacak. Bu sistem, tapunun gerçek eski ve yeni sahibini belirleyerek işlemleri daha güvenli hale getirecek" şeklinde konuşarak, tapu işlemlerinin şeffaf ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesinin önemini vurguladı.