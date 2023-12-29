Ev kiralarken artık komşudan onay alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından getirilen yeni yönetmelik, turizm amaçlı kısa süreli konut kiralamalarında önemli değişikliklere işaret ediyor. Artık konut sahipleri, izin belgesi alabilmek için başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirmek zorunda kalacak. Ancak bu sadece bir detay değil; yönetmelik kapsamında yapılmayan e-Devlet başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru sahiplerine iade edilecek. Ayrıca, üst veya intifa hakkı bulunan konutlar için başvuruların malik değil, hak sahibi tarafından yapılması gerekecek.

Fiziki Başvurular Değerlendirmeye Alınmayacak

Başvuru sürecinde, belirtilen yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmeyen e-Devlet üzerinden yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru sahiplerine iade edilecektir. Bu nedenle, başvuru yapmadan önce ilgili yönetmelikleri dikkatlice incelemeniz önemlidir.

Ayrıca, üzerinde üst veya intifa hakkı bulunan konutlar için başvuruların, malik değil, hak sahibi tarafından bizzat yapılması gerekmektedir. Bu kuralın dikkate alınmaması durumunda başvurular geçerli kabul edilmeyebilir.

Yönetmelik 1 Ocak 2024'te Yürürlüğe Girecek

Yönetmelik, tek seferde 100 günden kısa süreli turizm amaçlı kiralamalara ilişkin esasları belirliyor. 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan yönetmelik, tek bir izin belgesi talebinde bulunabilme olanağı tanıyor.

Denetim Süreçleri ve Temel Şartlar

Başvuru sürecini başarıyla tamamlayan konut sahipleri için, yönetmelik gereği, konutlarda denetim süreci başlatılacaktır ve bu denetimler başvurudan itibaren 30 gün içinde gerçekleştirilecektir. İzin belgesi alan konutlar, belge alındıktan sonraki iki yıl içerisinde en az bir defa olmak üzere denetimlere tabi tutulacaktır. Bu denetimler, izinli konutların belirlenen standartlara uygunluğunu ve yönetmelikte belirtilen şartların sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek amacıyla düzenlenmektedir.

Yönetmelik ayrıca, kiralanacak konutlarda sağlanması gereken temel şartları detaylı bir şekilde belirlemektedir. Örneğin, izin almış konutlarda bulunan odalar, farklı kişilere ayrı ayrı kiraya verilemez ve aynı sözleşmeye tabi tutulmalıdır. Bu kuralların doğru bir şekilde uygulanması, konut sahipleri ve kiracılar arasında adil bir ilişkinin sürdürülmesi adına büyük bir önem taşımaktadır.