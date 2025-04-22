Eve Dönüş Projesi ile Zonguldak'ta 400 Kişiye İstihdam

Zonguldak'ta İstihdam Yaratma Amacı

Yaklaşık 30 yıl önce Zonguldak'tan İstanbul'a göç eden iş insanı Nejdet Tıskaoğlu, 2021 yılında memleketi Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ortağıyla kurduğu fabrikada 400 kişiye iş imkanı sağlıyor. Bu girişim, Tıskaoğlu’nun başkanlığını yürüttüğü Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ZONSİAD) öncülüğünde hayata geçirilen 'Eve Dönüş Projesi' kapsamında gerçekleşti.

İstanbul'dan Çaycuma'ya Dönüş

İstanbul'da beyaz eşya yan sanayi sektöründe 5 yıl boyunca deneyim kazanan Tıskaoğlu, edindiği bilgilerle kendi işini kurarak küçük bir atölyeyi zamanla fabrikaya dönüştürdü. Ancak memleketinde iş imkanlarının sınırlı olması, onu Zonguldak'a geri dönmeye teşvik etti.

Fabrika ve Üretim Hedefleri

Çaycuma’nın Perşembe beldesindeki organize sanayi bölgesinde toplam 7 bin 320 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren fabrikanın %60'ını kadınların oluşturduğu 400 çalışanı istihdam ediliyor. Üretilen ürünler arasında yüksek ısıya dayanıklı silikon kablo, cam elyaf kablo, silikon conta ve makaron gibi çeşitler yer almakta. Bu ürünler, 'Elcab Kablo' markasıyla 6 kıtada 56 ülkeye ihraç ediliyor.

İhracatın Önemi

Tıskaoğlu, ihracat yapan her firmanın ülke ekonomisine değer kattığını belirterek, "Ürettiğimiz ürünleri yurt dışına göndererek Türkiye'nin rekabet gücünü artırıyoruz" dedi. Ayrıca, Anadolu’daki diğer şehirlerin de benzer projelerle gelişeceğine inandığını ifade etti.

Şehirlerin Geleceği İçin İşbirliği

Zonguldak’ın sanayi üssü haline gelmesi gerektiğini vurgulayan Tıskaoğlu, şehrin sadece madencilikle anılmaması gerektiğini belirtti. Zonguldak’ın demir-çelik, enerji ve kömür sektörlerinde önemli bir geçmişe sahip olduğunu kaydeden Tıskaoğlu, yeni doğal gaz kaynaklarının bölge için fırsatlar sunduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Tıskaoğlu, ihracatın Türkiye'nin global pazardaki marka değeri açısından kritik olduğunu vurgulayarak, "En kıymetli çıktısı, istihdama katkı sağlamanın yanı sıra ülkeye döviz girdisi sunmasıdır" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 30 yıl önce İstanbul'a yerleşen iş insanı Nejdet Tıskaoğlu, başkanlığını yürüttüğü dernek öncülüğünde başlatılan "Eve Dönüş Projesi" kapsamında, 4 yıl önce memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ortağıyla kurduğu fabrikada, 400 kişiyi istihdam ediyor.

Yaklaşık 30 yıl önce İstanbul'a yerleşen iş insanı Nejdet Tıskaoğlu, başkanlığını yürüttüğü dernek öncülüğünde başlatılan "Eve Dönüş Projesi" kapsamında, 4 yıl önce memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ortağıyla kurduğu fabrikada, 400 kişiyi istihdam ediyor.