Eve geçerken ATM’ye uğrayan herkes alıyor! 50 Bin TL emeklilerin IBAN’ına geldi geliyor

Bankaların kampanyaları son hızıyla devam ediyor1 Emeklilere 50 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE 50 BİN TL ÖDEME KAMPANYASI

Son dönemlerde ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan emekli vatandaşlar bankaların ödeme kampanyalarını yakından takip ediyor. Yapılan son duyurulara göre Akbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası gibi bankalar emeklilere 50 bin TL'ye kadar ödeme yapıyor.





Akbank emekli müşterilerinden 1200 ve üstü kredi notuna sahip olan ve Akbank müşterisi olan emekli müşterilerine 50 bin TL'ye kadar ödeme yapıyor. Garanti Bankası bankanın müşterisi olan ve 1200 ve üstü kredi notuna sahip olan emekli müşterilerine 50 bin TL'ye kadar kredi ödemesi yapıyor. Yapı Kredi Bankası bankanın müşterisi olan ve kredi notu 1200 ve üstünde olan müşterilerine 50 bin TL'ye varan kredi ödemesi yapıyor.