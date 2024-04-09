Bist 100
9.618,83 5%
DOLAR
32,02 0,38%
EURO
34,85 0,28%
ALTIN
2.383,1 1,95%

Eve geçerken ATM’ye uğrayan herkes alıyor! 50 Bin TL emeklilerin IBAN’ına geldi geliyor

Emeklilerin hesaplarına 59 bin TL ödeme yatırılıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 09.04.2024 07:00
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 07:00
Eve geçerken ATM’ye uğrayan herkes alıyor! 50 Bin TL emeklilerin IBAN’ına geldi geliyor

Bankaların kampanyaları son hızıyla devam ediyor1 Emeklilere 50 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE 50 BİN TL ÖDEME KAMPANYASI

Son dönemlerde ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan emekli vatandaşlar bankaların ödeme kampanyalarını yakından takip ediyor. Yapılan son duyurulara göre Akbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası gibi bankalar emeklilere 50 bin TL'ye kadar ödeme yapıyor. 

emeklilere 50 bin tl kredi ödemesi

Akbank emekli müşterilerinden 1200 ve üstü kredi notuna sahip olan ve Akbank müşterisi olan emekli müşterilerine 50 bin TL'ye kadar ödeme yapıyor. Garanti Bankası bankanın müşterisi olan ve 1200 ve üstü kredi notuna sahip olan emekli müşterilerine 50 bin TL'ye kadar kredi ödemesi yapıyor. Yapı Kredi Bankası bankanın müşterisi olan ve kredi notu 1200 ve üstünde olan müşterilerine 50 bin TL'ye varan kredi ödemesi yapıyor. 

İLGİLİ HABERLER

Bayram öncesi ev hanımlarına 1000 TL nakit destek! Başvuran genç yaşlı tüm kadınlara

Bayram öncesi ev hanımlarına 1000 TL nakit destek! Başvuran genç yaşlı tüm kadınlara

Çeyiz hazırlayanlar kuyruğa girecek! BİM 12 Nisan aktüel indirimi başlıyor

Çeyiz hazırlayanlar kuyruğa girecek! BİM 12 Nisan aktüel indirimi başlıyor

Sadece 40 bin TL'ye kaçmaz yatırım fırsatı! Bakanlık ucuz arsa satışını başlattı

Sadece 40 bin TL'ye kaçmaz yatırım fırsatı! Bakanlık ucuz arsa satışını başlattı

Başvuru yapan 6.500 TL PTT yardımını kapar! Devlet bayram öncesi kesenin ağzını açtı

Başvuru yapan 6.500 TL PTT yardımını kapar! Devlet bayram öncesi kesenin ağzını açtı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
2
Emeklilere 7000 TL zam müjdesi geldi! Maaşlara asgari ücret ayarı
3
Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor
4
Kaymakamlıklara dev personel alımı! KPSS şartı yok: Başvuru ekranı açıldı
5
Faturasında adı yazanlara 750 TL'lik talih kuşu kondu! 2-3-4 Nisan'da hesapta
6
Hiç evi olmayana 0.69 faizli konut kredisi! Ayda 3.887 TL ödeyen ev sahibi olacak
7
4A 4B 4C emeklisine pazartesi salı sürprizi! 3 gün içinde hesaba yatırılacak

Eve geçerken ATM’ye uğrayan herkes alıyor! 50 Bin TL emeklilerin IBAN’ına geldi geliyor

Başvuru yapan 6.500 TL PTT yardımını kapar! Devlet bayram öncesi kesenin ağzını açtı

Emeklilere 6 bin TL'lik süper zam müjdesi! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri yaşadı

Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı

Sadece 40 bin TL'ye kaçmaz yatırım fırsatı! Bakanlık ucuz arsa satışını başlattı

Çeyiz hazırlayanlar kuyruğa girecek! BİM 12 Nisan aktüel indirimi başlıyor

Ayçiçek yağına stok yaptıran indirim! 135 TL'ye düştüğünü duyan poşetini alıp koştu

Lise, ön lisans, lisans mezunlarına bakanlıkta iş fırsatı! Başvurular bugün başladı

Bayram öncesi ev hanımlarına 1000 TL nakit destek! Başvuran genç yaşlı tüm kadınlara

Acil nakit ihtiyacı olana anında kredi! 3 banka koşulsuz şartsız trink ödeyecek

Öğrencilere 1.250 TL yardım kutusu açıldı! Geri ödemesiz, ilkokul ortaokul lise...

İş Bankası müşterilerine para yağacak! 3.000 TL bayram parası yatacak