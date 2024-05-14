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Evi olmayana devlet 500.000 TL destek verecek! Bakanlık'tan kaçmaz destek

Devlet destek ödemeleri hız kesmeden devam ediyor. İhtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürecek bir haber daha geldi. İşte haberin detayları…

Yayın Tarihi: 14.05.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 16:07
Evi olmayana devlet 500.000 TL destek verecek! Bakanlık'tan kaçmaz destek

Yapılan devlet destek ödemeleri ihtiyaç sahibi vatandaşın yüklerini hafifletiyor. Destek ödemelerinde eğitim yardımı, fatura yardımı, gibi birçok yardım çeşidi bulunmaktadır. Dar gelirliye yeni yardım haberi geldi. Detaylar haberimizde…

işçi

35.000 TL, 70.000 TL VE 100.000 TL'DE TRİNK ALABİLİRSİNİZ: BAKANLIKTAN GERİ ÖDEMESİZ 500 BİN TL DESTEK MÜJDESİ!

Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın sunduğu konut yardımları, dar gelirli vatandaşları ev sahibi olma hayallerine yaklaştırıyor. Bu destek sayesinde pek çok aile uygun fiyatlı konut sahibi olma imkanına sahip oluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından sağlanan konut yardımları özellikle konutu olmayan vatandaşlara yöneliktir. Bu destekle daha fazla aile ilk kez ev sahibi olma fırsatına sahip olabilir. Bu destek, ev satın almak veya mevcut evini yenilemek isteyen kişilere yöneliktir. Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ev sahibi olmak veya mevcut evini yenilemek isteyen vatandaşlara çeşitli destek hizmetleri sunuyor. Bu destekler özellikle dar gelirli aileler için büyük fırsatlar sunuyor.

KONUT DESTEĞİ PAKETİNİN İÇERİĞİ

Destek programı 35.000 TL'den 500.000 TL'ye kadar değişen tutarlarda ödemeleri içeriyor. Konut yardımından yararlanırken aynı zamanda ev sahibi olmak isteyenler için bu fırsat hayatlarını tamamen değiştirebilir.

EVİ OLMAYANLARA YÖNELİK DESTEKLER

Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından sağlanan konut yardımları özellikle konutu olmayan vatandaşlara yöneliktir. Bu destekle daha fazla aile ilk kez ev sahibi olma fırsatına sahip olabilir. Bu destek, ev satın almak veya mevcut evini yenilemek isteyen kişilere yöneliktir.

EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA ÖZEL DESTEK

Bakanlık ayrıca eşi vefat eden kadınlara yönelik özel bir destek programı da sunuyor. Program kapsamında, 18 yaş altı en az üç çocuğu olan kadınların ev sahibi olmaları için 500 bin TL'ye kadar destek sağlanacak.

EV TAMİR VE ONARIM DESTEĞİ

Konut yardımının yanı sıra ev tamir ve bakım yardımı da bulunmaktadır. Destekler:

Basit ev onarımlarında 35.000 TL'ye kadar,

Orta düzey ev onarımlarında 70.000 TL'ye kadar,

Evin tamamının onarımı için 100.000 TL'ye kadar,

Prefabrik veya betonarme ev yapımı için 300.000 TL'ye kadar ödeme yapabilirsiniz.

BAŞVURU KOŞULLARI

Başvuru sahibinin Sosyal Dayanışma ve Destekleme Fonu'nun sorumlu olduğu mahallede en az bir yıl yaşamış olması gerekmektedir. Ayrıca 3294 Sayılı Kanun'da tanımlanan ihtiyaç eşiğinin altında olan ve sağlıklı barınma koşulları bulunmayan kişiler de bu yardımdan yararlanabilmektedir.

işçi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bu destekler, birçok insanın yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde ve toplumsal refahın desteklenmesinde önemli rol oynuyor. Bu destekten yararlanmak istiyorsanız yukarıda belirtilen koşulları sağladığınızdan emin olun ve size en yakın Sosyal Dayanışma ve Destek Kuruluşu ile iletişime geçin.

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