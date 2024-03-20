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Evi olmayana TOKİ'den ucuz konut kampanyası! 7 ile TOKİ piyangosu vurdu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 6 şehirde toplamda 3 bin 165 yeni konut inşa edecek! Mart, Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleştirilecek olan ihaleler, heyecanla beklenen projelerin startını verecek. Gözler, bu yeni yapıların şehirlere getireceği yenilik ve konfor üzerinde!

Yayın Tarihi: 20.03.2024 08:09
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 08:09
Evi olmayana TOKİ'den ucuz konut kampanyası! 7 ile TOKİ piyangosu vurdu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 6 Şehirde Dev Projelere İmza Atıyor: İşte Yeni Konut İnşaatlarının Detayları!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 6 şehirdeki heyecan verici yeni projeleri için start düğmesini bastı!

TOKİ'nin yeni projelerinin ihale tarihleri Mart, Nisan ve Mayıs aylarına yayılarak belirlendi. Kırklareli, Çankırı, Bilecik, Ankara, Kütahya, Şırnak ve Karabük'te yükselmesi planlanan bu projelerle birlikte toplamda 3 bin 165 konut hayata geçirilecek.

İşte TOKİ'nin yeni kampanyalarından bazıları:

Kırklareli Pınarhisar 256 Konut: Beylik Mahallesi'nde inşa edilecek olan 256 konutun ve 12 dükkanın ihalesi 18 Mart 2024'te gerçekleştirilecek.

Çankırı Ilgaz 244 Konut: Yazı Mahallesi'nde yapılacak olan 244 konutun, 2 dükkânlı ticaret merkezinin ve caminin ihalesi 26 Mart 2024'te düzenlenecek.

Bilecik Osmaneli 287 Konut: Osmaneli İlçesi'nde inşa edilecek olan 287 konutun, 4 dükkanın ve caminin ihalesi 29 Mart 2024'te yapılacak.

Ankara Sincan 994 Konut: Yenipeçenek Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan 994 konut, 12 dükkan, ilkokul, ortaokul ve caminin ihalesi 5 Nisan 2024'te düzenlenecek.

Kütahya Tavşanlı Moymul Mahallesi 448 Konut: Moymul Mahallesi'nde yapılacak olan 448 konutun ve 36 dükkanın ihalesi 16 Nisan 2024'te gerçekleştirilecek.

Şırnak Dicle ve Gazipaşa Mahalleleri 70 Konut: Dicle Mahallesi'nde 46 konut ve 4 dükkan ile Gazipaşa Mahallesi'nde 24 konutun ihalesi 3 Mayıs 2024'te yapılacak.

Karabük Merkez İlçesi 866 Konut: Soğuksu Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan kentsel dönüşüm projesi kapsamında 866 konutun, 53 işyerinin, 1 Kuran kursunun ve caminin ihalesi 6 Mayıs 2024'te düzenlenecek.

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