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Evi olmayanlara TOKİ piyangosu çıktı! O illerde yaşayanlara sudan ucuza sıfır daire!

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) altı ilde 3 bin 6 yeni konutlar inşa edeceğini duyurdu. Merakla beklenen yeni projeler için ihaleler mart, nisan ve mayıs aylarında gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 26.03.2024 00:05
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 00:05
Evi olmayanlara TOKİ piyangosu çıktı! O illerde yaşayanlara sudan ucuza sıfır daire!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 6 ilde 3 bin 6 adet yeni konut inşa edeceğini kamuoyuna duyurdu.

TOKİ'nin yeni projeleri Karabük, Eskisehir, Çorum, Kütahya, Ankara ve Çankırı'da geliştirilecek. Dar gelirlilerin heyecanla beklediği projeler için ihaleler mart, nisan ve mayıs aylarında yapılacaktır. Karabük'te yapılacak olan projede 866 konut, Eskişehir'de yapılacak olan projede 189 konut, Çorum'da yapılacak olan projede 265 konut, Kütahya'da yapılacak olan projede 448 konut, Ankara'da yapılacak olan projede 994 konut, Çankırı'da yapılacak olan projede 244 konut inşa edilecek.

Evi olmayanlara TOKİ piyangosu çıktı

1. Karabük 866 Konut İnşaası

Karabük İline bağlı Merkez İlçesi'ndeki Soğuksu Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Projesi, 866 konut (+6 K.D.), 53 işyeri, 1 Kur'an dersliği, 1 kilise inşaatı İslam, Altyapı ve Çevre Düzenleme ihalesi 6 Mayıs 2024'te saat 14.00'te yapılacaktır.

2. Eskişehir 189 Konut İnşaası

Eskişehir'in Beylikova İlçesi'nde 189 Konut İnşaatı ve Altyapı ve Çevre Düzenlemesinde ikmal İşi ihalesi 29 Nisan 2024'te saat 14.00'te yapılacaktır.

3. Çorum 265 Konut İnşaası

Çorum'un İskilip İlçesi'ne bağlı Hacıpiri Mahallesi'nde 265 adet konutun (+3 KD) inşaat, altyapı ve çevre düzenleme işi ihalesi 25 Nisan 2024'te saat 14.30'da yapılacaktır.

4. Kütahya 448 Konut İnşaası

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi'ne bağlı Moymul Mahallesi'nde 4. Etap 448 Adet Konut ile 36 Adet Dükkan İnşaatıyla altyapı ve çevre düzenlemesi işlerinin ihalesi 16 Nisan 2024'te saat 14.00'te yapılacaktır.

5. Ankara 994 Konut İnşaası

Ankara'nın Sincan İlçesi'ne bağlı Yenipeçenek Mahallesi'nde 1. etap 994 konut, 12 dükkan, 1 ilkokul, 1 lise ve 1 cami inşaatı, altyapı katları ve çevre düzenlemesi işinin ihalesi 5 Nisan 2024'te saat 12.00'de yapılacaktır.

6. Çankırı 244 Konut İnşaası

Çankırı'nın Ilgaz İlçesi'ne bağlı Yazı Mahallesi'nde 244 konut, 2 dükkanlı alışveriş merkezi ve cami ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin ihalesi 26 Mart 2024'te saat 11.30'da yapılacaktır.

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