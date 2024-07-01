Evinde elektrik aboneliği olanlar dikkat! 81 ilde artık 207 TL ödenecek

Elektriğe yapılan zam, sosyal medyada büyük tepki çekti! Temmuz’da gelecek olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı öncesinde elektriğine tamı tamına yüzde 38 zam yapıldı! Asgari ücrete herhangi bir artışın yapılmayacağının da netleşmesinin ardından yapılan zam, düşük gelir grubunun büyük tepkisine yol açtı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) flaş bir kararla elektriğe zam geldiğini açıkladı. Yapılan açıklamada elektriğe yüzde 38 oranında zam yapıldığı aktarılırken, vatandaşlardan zamma büyük tepki geldi. Peki, yapılan zamla birlikte elektrik kullanım bedeli ne kadar oldu? Vatandaş 100 kWh kullanım için ne kadar ödeme yapacak? İşte son elektrik zammına dair bilinmesi gerekenler…

Vatandaştan büyük tepki!





Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, flaş bir kararla elektrik tüketim ücretlerine yüzde 38 zam yaptı. Yapılan zam sonrası vatandaşlar büyük tepki gösterirken, bazı illerde seçim öncesi verilen vaatlerin tutulmadığına dikkat çekildi. Sosyal medyada özellikle X üzerinde tepkiler büyürken, zam sonrası 100 kWh’lik kullanımın ne kadar olacağı da öğrenildi.

Elektrik zammı faturaya nasıl yansıyacak?

Yapılan zammın ardından yeni oranların faturaya hangi tutarda yansıyacağı merak konusu oldu. 1 Temmuz itibarıyla geçilecek olan zamlı tarifede 100 kWh’lik kullanım 207 lira 23 kuruş olacak. Yani vatandaşlar 100 kWh’lik kullanım için artık en az 297.23 TL ödeyecekler.