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Evine doğalgaz faturası gelenler dikkat! 1 Mayıs'tan sonra karalar bağlayacaksınız

Doğalgaz fiyatlarına 1 Mayıs'tan itibaren 150 lira tutarında artış bekleniyor. Bu artış ülke ekonomisini daha fazla zorlayabilir. Daha fazla bilgiyi haberimizde bulabilirsiniz..

Yayın Tarihi: 23.04.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 16:22
Evine doğalgaz faturası gelenler dikkat! 1 Mayıs'tan sonra karalar bağlayacaksınız

Son dönemdeki ekonomik değişimler nedeniyle doğal gaz fiyatları önemli ölçüde arttı. 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak artış, Türkiye genelinde milyonlarca hanenin bütçesini zorlayabilir.

Doğal gaz zammının nedenleri!

Geçen yıl hayata geçirilen uygulama, Karadeniz doğalgazının şebekeye bağlanarak 25 metreküp bedava doğalgaz sağlanmasıyla başladı. Ancak söz konusu uygulamanın sona ermesi ile birlikte doğalgaz fiyatlarına ortalama 150 lira tutarında bir artış bekleniyor.

Evine doğalgaz faturası gelenler dikkat

Doğalgaz fiyatlarındaki bu artış, daha çok kış aylarında daha yüksek fiyat ödemek zorunda kalan vatandaşları olumsuz etkileyebilir. Bunun milyonlarca hane üzerinde doğrudan ekonomik etkisi olacak ve harcamalarını yeniden düşünmelerine neden olabilir.

Vatandaşlar uygulamaya son verilmesi çağrısında bulundu ancak yetkililerden herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak bu değişiklik 14 gün sonra geçerli olacak ve faturanız yaklaşık %25 oranında artacaktır.

Türkiye'de ortalama aylık doğal gaz faturasının 600 lira civarında olduğu dikkate alındığında 150 liralık artışın önemli bir maliyet yükü olduğu açıkça görülüyor. Böyle bir durumda vatandaşların enerji tüketimleriyle birlikte harcamalarını yeniden gözden geçirmeleri gerekebilir.

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