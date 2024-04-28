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Evine elektrik, su, doğalgaz faturası gelenler dikkat! Böyle ödeyenler şimdi yandı

Yoğun günlük rutinler içinde, elektrik, su ve doğalgaz faturalarını otomatik ödeme yöntemiyle halletmeyi tercih edenler için önemli bir gelişme gündemde. İlgili detaylar ise haberi içeriğimizde...

Yayın Tarihi: 28.04.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 09:34
Evine elektrik, su, doğalgaz faturası gelenler dikkat! Böyle ödeyenler şimdi yandı

Devletin son açıklamasıyla, otomatik ödeme talimatı kullanan vatandaşlar için beklenmedik bir durum ortaya çıktı. Ancak, bu yöntemle faiz yükünden kurtulmanın yolları var.

FATURALARDA TASARRUF YÖNTEMİ

Yoğun iş hayatının getirdiği koşuşturmaca içinde, birçok kişi faturalarını otomatik ödeme talimatıyla yönetiyor. Pek çok kişi, otomatik ödeme talimatlarından doğan faizleri nasıl minimize edebileceğini merak ediyor.

FATURA TALİMATI

Kredi kartı faizleri son dönemde ciddi bir artış gösterdi. Bu durum, otomatik ödeme talimatı veren vatandaşları da etkiliyor. Faiz ödemek istemiyorsanız, kredi kartınızı bir yana bırakıp, çek hesabınızla ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Böylece kredi kartı faizlerinden kaçınabilir ya da bunları minimuma indirebilirsiniz. 

Aynı şekilde, kredi kartları yerine banka hesaplarınızdan otomatik ödeme talimatları vererek faiz ödemeden de kurtulabilirsiniz.

FATURA TALİMATI İPTAL

Otomatik ödeme talimatlarınızı iptal ederek, fatura kesim tarihleri ve ödeme tarihleri arasındaki maliyeti daha da düşürebilirsiniz. Ayrıca, kredi veya banka kartlarınızla SGK prim ödemeleri yaparak %3 oranında indirim kazanabilirsiniz.

Kredi veya cari hesap kartlarıyla verilen otomatik ödeme talimatlarında, ekstra ödemeleri kaçırmamak önemli. 

Eğer ödeme tarihini kaçırırsanız, faizler işlemeye devam eder ve bu durum, normal fatura bedelinizin üzerinde daha yüksek meblağlar ödemenize neden olabilir.

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