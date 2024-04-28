Evine elektrik, su, doğalgaz faturası gelenler dikkat! Böyle ödeyenler şimdi yandı

Devletin son açıklamasıyla, otomatik ödeme talimatı kullanan vatandaşlar için beklenmedik bir durum ortaya çıktı. Ancak, bu yöntemle faiz yükünden kurtulmanın yolları var.

FATURALARDA TASARRUF YÖNTEMİ

Yoğun iş hayatının getirdiği koşuşturmaca içinde, birçok kişi faturalarını otomatik ödeme talimatıyla yönetiyor. Pek çok kişi, otomatik ödeme talimatlarından doğan faizleri nasıl minimize edebileceğini merak ediyor.





Kredi kartı faizleri son dönemde ciddi bir artış gösterdi. Bu durum, otomatik ödeme talimatı veren vatandaşları da etkiliyor. Faiz ödemek istemiyorsanız, kredi kartınızı bir yana bırakıp, çek hesabınızla ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Böylece kredi kartı faizlerinden kaçınabilir ya da bunları minimuma indirebilirsiniz.

Aynı şekilde, kredi kartları yerine banka hesaplarınızdan otomatik ödeme talimatları vererek faiz ödemeden de kurtulabilirsiniz.





Otomatik ödeme talimatlarınızı iptal ederek, fatura kesim tarihleri ve ödeme tarihleri arasındaki maliyeti daha da düşürebilirsiniz. Ayrıca, kredi veya banka kartlarınızla SGK prim ödemeleri yaparak %3 oranında indirim kazanabilirsiniz.

Kredi veya cari hesap kartlarıyla verilen otomatik ödeme talimatlarında, ekstra ödemeleri kaçırmamak önemli.

Eğer ödeme tarihini kaçırırsanız, faizler işlemeye devam eder ve bu durum, normal fatura bedelinizin üzerinde daha yüksek meblağlar ödemenize neden olabilir.