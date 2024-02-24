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Evine fatura gelenler dikkat! Sadece 7 gününüz kaldı: Başvurana bu ay fatura bedava!

Faturalarınızı düzenli olarak ödüyorsanız, şimdi size müjdeli bir haberimiz var! Adınız faturalarda yer alıyorsa, 500 TL'ye kadar geri ödeme sizleri bekliyor. İşte kampanyanın ayrıntıları...

Yayın Tarihi: 24.02.2024 23:25
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 23:25
Evine fatura gelenler dikkat! Sadece 7 gününüz kaldı: Başvurana bu ay fatura bedava!

Ekonomik sıkıntılarla başa çıkmak isteyenler için harika bir fırsat var! Faturalarını otomatik olarak ödeyen herkes için Halkbank, "Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza 500 TL'ye Varan ParafPara" kampanyasıyla 500 TL'ye kadar nakit para iadesi sunuyor. İşte kampanyanın ayrıntıları:

HALK BANKASI FATURA KAMPANYASI

halkbank

Şubat 2024'te bireysel kredi kartı müşterileri için muhteşem bir kampanya başladı! Yeni otomatik fatura talimatı veren herkes, kredi kartları veya vadesiz hesapları üzerinden tam 50 TL ParafPara kazanacak. Toplamda ise 500 TL nakit iade fırsatı sunuluyor.

Bu fırsata katılmak için 29 Şubat'a kadar süren kampanyaya kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt için Paraf Mobil uygulamasındaki "HEMEN KATIL" butonuna dokunabilir veya "FATURA" yazıp 3404'e SMS gönderebilirsiniz. Sonrasında, bireysel kredi kartınızdan veya Halkbank'ta kayıtlı vadesiz hesabınızdan otomatik fatura talimatı vererek kazanmaya başlayabilirsiniz.

Faturalarını düzenli olarak ödeyenler için özel bir sürpriz! İsimleriniz faturalarda yer alıyorsa, tam 500 TL geri ödeme sizleri bekliyor.

Kampanyaya katılım sağlamadan önce talimat vermek önemlidir. Her yeni otomatik fatura ödeme talimatı için 50 TL, toplamda 500 TL ParafPara kazanabilirsiniz. Kazanılan ParafParalar, 7 Mart 2024'te kullanıma açılır ve aktif talimatların yeniden verilmesi durumunda kampanyaya dahil edilmez.

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