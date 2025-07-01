Explora I Gemisi Bodrum’a 734 Yolcu Getirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesi, son günlerdeki canlılığına Explora I isimli kruvaziyerin gelişiyle bir yenisini ekledi. 250 metrelik lüks gemi, Bozcaada Limanı'nın ardından Bodrum Cruise Port Limanı'na demirleyerek 734 yolcuunu karaya çıkardı.

Gemide bulunan yolcuların çoğunluğunun ABD vatandaşlarından oluştuğu belirtildi. Ayrıca, 644 kişilik personelin de misafirlerine hizmet vermek üzere hazır bulunduğu bildirildi.

Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından turistler, Bodrum'un tarihi ve turistik noktalarını keşfetmek için yola koyuldu. Ziyaretçiler arasında yer alan tatilciler; Paşatarlası, Kumbahçe, Bodrum Çarşısı ve Kale Caddesi gibi popüler yerleri dolaşma fırsatı buldu.

Bazı tatilciler, macera arayışında bisikletle şehir turu yaparken, bazıları da ünlü mavi turlara katılmayı tercih etti.

Explora I'nın, akşam saat 20.30'da Bodrum limanından ayrılarak Rodos Limanı'na doğru yola çıkması bekleniyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Explora I" isimli kruvaziyerle 734 yolcu geldi. Bozcaada Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren 250 metrelik lüks yolcu gemisi "Explora I", Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Explora I" isimli kruvaziyerle 734 yolcu geldi. Bozcaada Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren 250 metrelik lüks yolcu gemisi "Explora I", Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı.