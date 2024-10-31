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Eylül 2023 Dış Ticaret İstatistikleri

Türkiye'nin eylül ayı dış ticaret verileri açıklandı, ihracat ve ithalat rakamları düştü.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 10:20
Eylül 2023 Dış Ticaret İstatistikleri

Türkiye'nin Eylül 2023 Dış Ticaret Verileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan eylül ayı dış ticaret istatistikleri sonuçlandı. Verilere göre, Türkiye'nin ihracatı, eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 azalarak 21 milyar 987 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise yüzde 1,4 düşüşle 27 milyar 116 milyon dolar seviyesine indi.

Dış Ticaret Açığı ve İhracatın İthalatı Karşılama Oranı

Eylülde, dış ticaret açığı yüzde 0,7 artarak 5 milyar 129 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı, eylül ayı itibarıyla yüzde 81,5 iken, bir önceki ay yüzde 81,1 seviyesindeydi.

Ocak-Eylül Dönemi Dış Ticaret Verileri

Ocak-eylül döneminde, ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artışla 191 milyar 754 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 8,1 düşüşle 252 milyar 183 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 33,1 azalarak 60 milyar 430 milyon dolar seviyesine geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 68,1'den yüzde 76'ya yükseldi.

Enerji ve Altın Hariç Dış Ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, eylülde yüzde 2,9 artarak 20 milyar 819 milyon dolar oldu. Aynı dönemde enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat ise yüzde 4,5 artışla 21 milyar 203 milyon dolar seviyesine yükseldi. Bu kalemler üzerinden yapılan dış ticaret açığı eylülde 383 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi ise yüzde 3,7 artışla 42 milyar 22 milyon dolar düzeyine ulaştı. Ayrıca, enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 98,2 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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