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Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

Türkiye'de elektrikli otomobillere ilgi azalırken, Eylül 2024'teki en ucuz modellerin fiyatları ile ilgili bilgiler.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 10:59
Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

Türkiye'de Elektrikli Araçlar: Eylül 2024 Fiyat Durumu

Elektrikli otomobillere olan ilginin azalmaya başladığı Türkiye'de, Eylül ayı itibarıyla en ucuz fiyatlarla satışa sunulan modelleri inceledik. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın Ağustos ayına göre %0,8 oranında artarak toplamda 90 bin 134 adet satış gerçekleştirdi.

Ağustos Ayı Satış Verileri

Ağustos ayında otomobil satışlarının bir önceki yıla göre %0,23 artarak 69 bin 288 adede ulaşırken, hafif ticari araç pazarındaki büyüme ise %2,6 ile 20 bin 846 adete çıkmıştır. Ancak, elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre %31 düşerek sadece 5 bin 661 adet olarak kaydedilmiştir. Ocak-Ağustos döneminde ise elektrikli otomobil satışları %80 civarında bir artış göstererek toplamda 51 bin 144 adete ulaşmıştır.

En Çok Satan Elektrikli Araçlar

Düşük ÖTV dilimine dahil olan versiyonları sayesinde, Tesla'nın Model Y modeli Ağustos ayında 1.050 adet satılarak en çok satılan elektrikli araç olmuştur. Onu 601 adetle Togg ve lüks marka Mercedes'in EQB modeli takip etmektedir.

En Ucuz Elektrikli Otomobiller

Eylül 2024 itibarıyla Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobil modellerinin güncel fiyatları şöyle:

  • Dacia Spring: 892.000 TL
  • Leapmotor T03: 995.000 TL
  • MG 4: 1.369.000 TL
  • Citroen e-C4: 1.375.000 TL
  • Citroen e-C4 X: 1.375.000 TL
  • Opel Corsa-e: 1.395.000 TL
  • TOGG T10X: 1.432.600 TL
  • Peugeot e-208: 1.461.000 TL
  • Fiat 500e: 1.475.900 TL
  • Hyundai Kona Elektrik: 1.535.000 TL

Görüldüğü gibi, Eylül ayı fiyat listesine göre 1 milyon TL'nin altında yalnızca iki model bulunmaktadır. Elektrikli otomobil pazarındaki bu gelişmeler, alıcılar için önemli bir referans noktası oluşturmaktadır.

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