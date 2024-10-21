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Eylül Ayı Hazine Alacakları 25,7 Milyar Lira Olarak Belirlendi

Eylül 2023 itibarıyla Hazine alacakları 25,7 milyar lira olarak tespit edildi.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 18:12
Eylül Ayı Hazine Alacakları 25,7 Milyar Lira Olarak Belirlendi

Eylül 2023 Hazine Alacakları Raporu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül tarihi itibarıyla Hazine alacaklarının tutarını açıkladı. Bu verilere göre, Hazine alacakları eylül ayı sonunda 25,7 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Hazine Alacakları İçindeki Dağılım

Hazine alacakları içinde en yüksek paya sahip olan kesim ise mahalli idareler oldu. Mahalli idarelerin toplam alacakları 10,8 milyar lirayı buldu. Bu durum, Hazine alacaklarının yapısını gözler önüne seriyor.

Tahsilatlar

Söz konusu tarih itibarıyla Hazine alacaklarından 3,9 milyar lira tahsilat yapıldığı bildirildi. Bu rakam, Hazine'nin alacak yönetimi konusunda yürütülen çalışmaların etkisini gösteriyor.

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