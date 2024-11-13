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Eylül Ayında İnşaat Maliyet Endeksi Yükseldi: Aylık %0,57 Yıllık %38,93 Artış

Eylül'de inşaat maliyet endeksi aylık %0,57, yıllık %38,93 artış gösterdi. İşçilik ve malzeme endeksleri de yükseldi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 10:15
Eylül Ayında İnşaat Maliyet Endeksi Yükseldi: Aylık %0,57 Yıllık %38,93 Artış

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ait inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Bu verilere göre inşaat maliyet endeksi, eylülde aylık olarak %0,57 ve yıllık olarak %38,93 oranında artış göstermiştir.

Aylık bazda malzeme endeksi %0,77, işçilik endeksi ise %0,18 artış kaydetmiştir. Yıllık bazda malzeme endeksi %31,56, işçilik endeksi ise %56,68 oranında yükselmiştir.

Bina İnşaatındaki Artışlar

Bina inşaatı maliyet endeksi, eylülde aylık %0,78, yıllık %40,59 artış göstermiştir. Aylık bazda malzeme endeksi %1,14, işçilik endeksi ise %0,09 artmıştır. Yıllık bazda malzeme endeksi %33,98, işçilik endeksi %55,69 oranında yükselmiştir.

Bina Dışı Yapılar

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ise aylık bazda %0,11 azalmışken, yıllık bazda %33,73 artış kaydedilmiştir. Geçen ay malzeme endeksi %0,38 gerilemesine karşın, işçilik endeksinde %0,5 artış gözlemlenmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde %24,5, işçilik endeksinde ise %60,32 artış kayıtlara geçmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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