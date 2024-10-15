Eylül Ayında Tarım ÜFE Yükseldi

Eylül Ayı Tarım ÜFE Raporu

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) eylülde bir önceki aya göre yüzde 2, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 31,09 oranında artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Eylül ayındaki endeks değişimleri dikkat çekti.

Endeks Değişiklikleri

Endeks, Eylül'de bir önceki aya göre yüzde 2, geçtiğimiz yıl Aralık ayına göre yüzde 20,28 ve yıllık bazda ise yüzde 31,09 artışla 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 52,28 yükseldi.

Sektörel Değişimler

Tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde bir önceki aya göre yüzde 1,96, ormancılık ürünleri ve hizmetlerinde yüzde 1,81, balıkçılık ve su ürünlerinde ise yüzde 3,51 artış görüldü.

Aylık ve Yıllık Değişim

Aylık bazda tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,1, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,25 artış kaydedildi. Çok yıllık bitkisel ürünlerde ise yüzde 2,19 azalış yaşandı.

Yıllık Tarım ÜFE verileri göz önüne alındığında 7 alt grup daha yüksek, 7 alt grup daha düşük değişim gösterdi. En fazla düşüş sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular grubunda yüzde 0,57 oranında kaydedildi. Yıllık artışta ise yağlı meyveler yüzde 110,74, koyun ve keçi gibi hayvansal ürünlerde ise yüzde 64,13 oranlarında değişim gösterdi.

Öne Çıkan Değişimler

Aylık Tarım ÜFE verileri incelendiğinde, üzüm grubunda yüzde eksi 6,71, tropikal ve subtropikal meyvelerde yüzde eksi 3,53 oranlarında azalış görüldü. Aylık artış ise canlı kümes hayvanları ve yumurtalar grubunda yüzde 17,23, lifli bitkilerde yüzde 10,08 olarak kaydedildi.