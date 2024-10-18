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Eylül'de Kartlı Ödemeler 1,45 Trilyon Liraya Ulaştı

Eylül ayında kartlı ödemelerde büyük bir artış yaşandı; temassız ödemelerin oranı dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 16:05
Eylül'de Kartlı Ödemeler 1,45 Trilyon Liraya Ulaştı

Türkiye'de Eylülde Kartlı Ödemeler Büyüdü

Eylül ayında, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı, geçmiş yılın aynı dönemine göre %79'lük bir artışla 1 trilyon 449,4 milyar lira olarak kaydedildi.

Temassız Ödemeler Öne Çıktı

Mağaza içi kartlı ödemelerin %80'lik kısmı temassız yöntemlerle gerçekleştirildi. Bu, eylülde mağaza içi her 5 kartlı ödemeden yaklaşık 4'ünün temassız olduğu anlamına geliyor.

Kart Sayıları ve Artış Oranları

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de eylül ayı itibarıyla kredi kartı sayısı 127,2 milyon, banka kartı sayısı 192,8 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 103,1 milyon oldu. Kredi kartı sayısında geçen yıla göre %13, banka kartında %5 ve ön ödemeli kart sayısında %22 artış yaşandı.

Kartlı Ödemelerin Dağılımı

Eylülde yapılan toplam kartlı ödemelerin 1 trilyon 220,3 milyar lirası kredi kartları ile, 200,3 milyar lirası banka kartları ile ve 28,8 milyar lirası ön ödemeli kartlar ile gerçekleştirilmiştir.

İnternetten Alışverişe İlgi Arttı

İnternetten yapılan kartlı ödemeler, yıllık bazda %88 artış göstererek 428,5 milyar liraya ulaştı. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı %29 oldu.

Temassız Ödeme ve Kullanım Oranı

Temassız ödeme sayısında geçen yıla göre %21 artış yaşanırken, temassız ödeme tutarı ise %93 artarak 458,8 milyar lira oldu. Bu, eylülde yapılan kartlı ödemelerin büyük bir kısmının temassız yollarla gerçekleştirildiğini gösteriyor.

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