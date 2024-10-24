Eylülde ABD'de Yeni Konut Satışlarında Artış

ABD'de Yeni Konut Satışlarında Önemli Artış

ABD’de eylül ayı itibarıyla yeni konut satışları, %4,1 oranında bir artışla 738 bine ulaştı. Bu, Mayıs 2023’ten bu yana kaydedilen en yüksek sayı olarak dikkat çekiyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan Açıklama

ABD Ticaret Bakanlığı, yeni konut satışlarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, eylüldeki bu artış, bir önceki ay ile kıyaslandığında kaydedildi.

Öngörüleri Geride Bıraktı

Analistler, eylülde yeni konut satışlarının 719 bin olması beklerken, rakamın bu tahminlerin üstünde çıkması teşvik edici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Ağustos Verileriyle Karşılaştırma

Öte yandan, eylülde yeni konut satışları, önceki ay olan ağustosta %2,3 azalarak 709 bin olmuştu. Bu bağlamda, eylül rakamları önemli bir geri dönüşü simgeliyor.

Geçen Yıla Göre Artış

Geçen yılın aynı ayına kıyasla, ABD'de yeni konut satışları %6,3'lük bir artış gösterdi.

Medyan Satış Fiyatı

Yeni konutların medyan satış fiyatı ise yıllık bazda %3,8 artarak 426 bin 300 dolara yükseldi. Bu da konut piyasasındaki fiyat artışını göstermektedir.