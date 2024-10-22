Eylülde Trafiğe Kaydolan Taşıt Sayısı Artış Göstermekte

Eylülde 212 Bin 451 Taşıtın Kaydı Yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, geçen ay trafiğe kaydedilen motorlu kara taşıtları sayısı, 2022 yılının aynı ayına göre yaklaşık %6,9 artarak 212 bin 451'e ulaştı.

Trafiğe Kayıtlı Taşıt Sayısı 30 Milyona Yükseldi

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı da eylül ayı itibarıyla geçen yıla göre %8,85 oranında artarak 30 milyon 678 bin 293'e çıktı. Bu artış, Türkiye genelinde ulaştırma alanında yaşanan gelişmelerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Eylülde kaydı silinen araç sayısı ise %35,3 artış ile 3 bin 338 olarak kaydedildi. Bu veriler doğrultusunda trafikteki taşıt sayısında eylülde 209 bin 113'lük bir artış görüldü.

Trafiğe Kayıtlı Taşıt Türleri

Trafiğe kaydı yapılan araçların türlerine bakıldığında, motosikletlerin %56,8 ile en büyük paya sahip olduğu görünmektedir. Otomobiller, taşıtların %29,5'ini oluştururken, diğer taşıt türleri ise sırasıyla kamyonet, traktör, kamyon, minibüs ve otobüs olarak devam etmektedir.

Minibüs ve Otobüs Taşıtları

Eylülde kayıtlı bulunan minibüs sayısı, bir önceki aya göre %28,4 oranında artarken otobüs sayısında ise bir azalma yaşandı. Özel amaçlı taşıtlarda ise %52,4 gibi dikkat çekici bir düşüş söz konusu.

Otomobil Devrinde Çarpıcı Veriler

Devri yapılan taşıtlar arasında en fazla pay %66,4 ile otomobillerde bulunurken, %14,8 ile kamyonetler ve %11,5 ile motosikletler takip etti. Eylülde trafiğe kaydı yapılan 62 bin 677 otomobilin markaları arasında Renault, Fiat ve Volkswagen öne çıkıyor.

Ocak-eylül dönemine bakıldığında, bu yıl trafiğe kaydedilen araç sayısının geçen yılın aynı dönemine göre %13,8 artarak 1 milyon 961 bin 456'ya ulaştığı görülmüştür. Bu dönem içerisinde ayrıca otomobillerin %63,1'inin benzinli olduğu tespit edilmiştir.

Renk tercihlerinin dikkat çektiği otomobil kaydı, %38,7 ile gri, %25,8 ile beyaz ve %13 ile siyah otomobillerin öne çıktığını göstermektedir.