Eylülde Yoğun Ekonomi Ajandası: Büyüme, Enflasyon, İhracat ve OVP

Eylülde Türkiye'yi Yoğun Bir Ekonomi Gündemi Bekliyor

HÜLYA ÖMÜR UYLAŞ - Yaz döneminin sona ermesiyle birlikte ekonomi gündemi yeniden hız kazanıyor. Piyasaların odağında, eylül ayı boyunca açıklanacak büyüme, ihracat, enflasyon verileri ile Orta Vadeli Program (OVP) yer alacak.

Büyüme Verisi 1 Eylül'de Açıklanıyor

Piyasa beklentilerinin ilk durağı, 1 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak olan 2024 yılının ikinci çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisi olacak. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2 büyümüştü.

Ağustos İhracat Verileri ve Sakarya Açıklaması

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerinin 3 Eylül Çarşamba günü açıklanması bekleniyor. Verilerin, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile TİM Başkanı Mustafa Gültepe tarafından Sakarya'da duyurulması öngörülüyor.

Hatırlatma olarak, temmuz ayında aylık bazda ihracat geçen yılın aynı ayına göre %11 artarak 25 milyar dolar olmuş; Ocak-Temmuz dönemi ihracatı 156,4 milyar dolara, son 12 aylık ihracat ise 269,5 milyar dolara yükselmişti.

Enflasyon Verileri ve Dezenflasyon Mesajı

TÜİK, ağustos ayı enflasyon rakamlarını 3 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'da açıklayacak. Temmuzda TÜFE aylık bazda %2,06, Yİ-ÜFE aylık bazda %1,73 artmış; yıllık TÜFE %33,52, Yİ-ÜFE ise %24,19 olarak kaydedilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ayında yıllık enflasyonun 44 ayın en düşük seviyesinde olduğunu belirterek, "Dezenflasyon süreci hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektedir. Yıl sonunda enflasyonun TCMB'nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Sanayi Üretim Endeksi

Temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi 10 Eylül'de açıklanacak. Haziran ayında sanayi üretimi aylık bazda %0,7, yıllık bazda %8,3 artış göstermişti.

Merkez Bankası Faiz Kararı ve Ödemeler Dengesi

Piyasaların bir diğer önemli gündemi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 11 Eylül tarihli toplantısı olacak. Kurul, yılın yedinci toplantısında politika faizini son olarak 300 baz puan indirerek %43'e çekmişti.

Merkez Bankası ayrıca 12 Eylül'de temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıklayacak. Haziran ayı cari işlemler hesabı 2 milyar 6 milyon dolar açık, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2 milyar 579 milyon dolar fazla vermişti.

Bütçe, Konut Satışları ve İşgücü Verileri

Ağustos ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri 15 Eylül'de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanacak. TÜİK, ağustos ayı konut satış istatistiklerini 16 Eylül'de açıklayacak; temmuzda konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %12,4 artarak 142 bin 858 olmuştu. Kurum ayrıca 30 Eylül'de ağustos ayına ilişkin iş gücü verilerini duyuracak.

Orta Vadeli Program (OVP) ve 2026 Yol Haritası

Eylülde ayrıca Türkiye ekonomisinin önümüzdeki üç yılı kapsayan yol haritası niteliğindeki Orta Vadeli Program (OVP)'nin ayrıntıları yakından takip edilecek. OVP ile 2026-2028 dönemine ilişkin büyüme, enflasyon, istihdam, ihracat ve cari denge gibi temel makro göstergeler belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "2026 senesini ekonomide de reform yılı olarak görüyor, hayata geçireceğimiz reformlarla ilgili hazırlıkları hızla tekemmül ettiriyoruz. Eylül ayının ilk haftasında üç yıllık vizyonla hazırlanan Orta Vadeli Program'ı kamuoyumuzla paylaşacağız." demişti.

OVP çalışmalarının ardından 2026 yılı bütçesine ilişkin hazırlıklar da hızlanacak; bütçe teklifi 17 Ekim'de TBMM'ye sunulacak.

Özetle: Eylül ayı, makro veriler, Merkez Bankası kararları ve OVP ile Türkiye ekonomisinin yönüne ilişkin önemli işaretlerin verileceği yoğun bir takvim sunuyor.