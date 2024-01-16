EYT'lilere büyük şok! Emekli zammında bu beklenmiyordu: Milyonlarca kişi şoka uğrayacak

Gündemin en önemli konularından biri emekli maaşı artışlarının belirlenmesi ve düzenlemelerin çıkarılmasıdır. Âmâ beklenen artış için emeklileri üzecek bir haber geldi. İşte detaylar...

EYT'lilere büyük şok! Emekli zammında bu beklenmiyordu: Milyonlarca kişi şoka uğrayacak
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Milyonları aşkın emekli vatandaşın dört gözle beklediği ek zam için hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. Detaylar haberimizde…

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EMEKLİLERE EK ZAMDA YENİ KAYGI! EYT MALİYETİ ADIM ATMAYI ZORLAŞTIRIYOR

Aralık ayı enflasyon oranının açıklanması, emekli maaşlarının Ocak ayındaki artış oranını ortaya çıkardı. Bu yıl uygulamaya konulacak EYT yönetmeliği başta olmak üzere deprem hasar onarım çalışmalarının 500 milyar liraya mal olması, emeklilerin "ek maaş artışı" almasını zorlaştırıyor. Peki emekliler sosyal yardım primi (ek maaş artışı) alabilir mi? 2024 enflasyon hedefini tehlikeye atmamaya özen gösterdi ancak nihai kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğu söyleniyor.

Aralık ayı enflasyon oranının açıklanması, emekli maaşlarının Ocak ayındaki artış oranını ortaya çıkardı. Enflasyon oranında farklılık olmasına rağmen emekli memurların maaşlarına yüzde 49,25 oranında zam yapılacak.

Çalışanlar ve Bekir emeklileri geçen yılın ikinci yarısındaki TÜFE artışına paralel olarak yüzde 37,57 oranında zam alacak.

Emeklilerin ilk sorusu, asgari maaşı düşük olan ve 7 bin 500 liraya çıkarılacak olanlar için ne gibi önlemler alınacağı.

Bu kapsamda asgari emekli maaşının 10 bin liranın biraz üzerindeyken 10 bin 250 liraya çıkarılması durumunda bölgedeki emekli sayısının 4,9 milyondan 5,2 milyona çıkacağı tahmin ediliyor.

İLAVE ZAM FORMÜLÜ

NTV 'de yer alan bir habere göre diğer bir yol da, işçilere ve Bagcourt emeklilerine 5 puanlık ek zam vererek maaşları 7.500 liranın altına düşürmek. Bu da maaşları 7.500 liranın altında olan işçilere olanak tanıyacak. Yaklaşık 5 milyon emekli için bu artış yüzde 49'a ulaşabilir. Ayrıca 0,25’in kabul edilebilir olduğu belirtiliyor.

EYT MALİYETİ 500 MİLYAR LİRAYI BULACAK

Hesaplamalara göre EYT düzenlemesi nedeniyle 2023 yılında 2 milyon kişi emekli olacak. Bu yıl 300.000 kişinin daha emekli olması bekleniyor.

 Emeklilik nedeniyle sigorta primi kaybı da dahil olmak üzere maliyeti 250 milyar lira olacak. 2024 yılında EYT üyelerinin maaş ve ikramiye maliyeti 360 milyar lira olacak. Yine sigorta prim kaybı da hesaba katıldığında maliyeti 500 milyar lira oluyor.

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