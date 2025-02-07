Fas ve Irak Arasında Ekonomik İşbirliği Zirvesi

Fas ve Irak Ekonomik İşbirliği Görüşmeleri

Fas Ekonomi ve Maliye Bakanı Nadiye el-Alevi ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin arasında gerçekleşen görüşmeler, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi adına önemli bir adım oldu.

Fas Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Rabat'a gerçekleştirdiği ziyarette Bakan Alevi ile bir araya gelerek işbirliği olanaklarını masaya yatırdı.

Bakan Alevi, görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğini daha da güçlendirmek istediklerini vurguladı ve ekonomik ilişkilerin ilerletilmesi için mevcut fırsatların önemine dikkat çekti.

İki bakan, ekonomi alanında ortak öneme sahip konuları değerlendirirken, Hüseyin'in, Irak hükümetinin finans, bankacılık, turizm ve yenilenebilir enerji alanlarında Fas ile işbirliğini güçlendirme isteğini ortaya koyduğu kaydedildi.

Bu önemli görüşmenin ardından, iki ülke arasındaki ekonomik bağların daha da kuvvetlenmesi bekleniyor.