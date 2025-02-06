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Fed, 2025 İçin Stres Testi Senaryolarını Açıkladı

Fed, 2025'te bankaların resesyon dönemindeki dayanıklılıklarını ölçmek üzere stres testi senaryolarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 01:07
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 01:07
Fed, 2025 İçin Stres Testi Senaryolarını Açıkladı

Fed'den Önemli Açıklama

ABD Merkez Bankası (Fed), bankaların ciddi bir resesyon döneminde hanehalkları ve işletmelere borç verme kapasitelerini test edecek 2025 stres testi senaryolarını açıkladı.

Büyük Bankalar Test Edilecek

Fed'in duyurusuna göre, bu yıl 22 büyük banka stres testine tabi tutulacak. Bu bankalar, artan ticari ve konut gayrimenkulü ile kurumsal borç piyasalarında yaşanan stres ile birlikte bir küresel resesyona karşı değerlendirilecek.

Stres Testi Senaryoları

Açıklamada, stres testleri kapsamında bankaların varsayımsal resesyon senaryoları altında dayanıklılığının değerlendirileceği belirtildi. Ancak bu senaryoların ekonomik tahminler olmadığı vurgulandı.

Ekonomik Zorluklar

2025 senaryosunda, ABD'deki işsizlik oranının %10 seviyesine ulaşacağı ve bunun 5,9 puan artışla gerçekleşeceği ifade edildi. Ayrıca, işsizlikteki bu artışa, önemli piyasa oynaklığı, şirket tahvili marjlarındaki genişleme ve konut fiyatlarında %33, ticari gayrimenkul fiyatlarında ise %30'luk düşüşler eşlik edecek.

Büyük Bankalar İçin Özel Test

Büyük alım satım işlemlerine sahip bankaların, varsayımsal senaryoların yanı sıra küresel piyasa şoku bileşenine karşı da test edileceği ifade edildi.

Kamuoyu Yorum Süreci Başlatılacak

Stres testi sonuçlarının oynaklığını azaltmak ve 2025 stres testinde model şeffaflığını iyileştirmek için çeşitli adımlar atılacağı belirtilirken, bu yılki stres testindeki kapsamlı değişiklikler hakkında kamuoyu yorum sürecinin başlatılacağı duyuruldu.

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