FERMA Başkanı, Küresel Değişimlere Hazırlıklı Olunması Gerektiğini Vurguladı

FERMA'nın Başkanından Önemli Uyarılar

Avrupa Risk Yöneticileri Federasyonu (FERMA) Başkanı Charlotte Hedemark Hancke, günümüzde küresel risklerin arttığını ve bu değişimlere hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı. Hancke, "Risk yöneticileri ve şirketler olarak, yaklaşan değişimlere hazırlıklı olmalıyız. Bu değişimler giderek hızlanacak," dedi.

Küresel Riskler Raporu Yayınlandı

Hancke, FERMA'nın 2024 yılına yönelik Küresel Risk Yöneticisi Anketi Raporu'ndan bahsederek, son bir yıl içinde öne çıkan riskleri şu şekilde sıraladı: Siber saldırılar, jeopolitik belirsizlikler, belirsiz ekonomik büyüme, yetenek yönetimi ve veri ihlali.

Gelecek Riskler

Gelecek üç yıl için öne çıkan risklerin arasında düzenlemeler, jeopolitik belirsizlikler ve teknolojik değişimin hızı yer aldığını ifade eden Hancke, on yıl içinde ise iklim değişikliğine adaptasyon, karbon nötr dönüşüm ve doğal afetler konularının önem taşıyacağını belirtti.

ABD'nin Etkisi ve Ferma'nın Rolü

Hancke, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle birlikte değişimlerin hızlanacağına dikkat çekerek, "Trump'ın başkan olması, bizim öncü olmak için çaba göstermemiz gerektiği anlamına geliyor," ifadesini kullandı. Ayrıca, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesinin Avrupa üzerindeki etkilerine dair değerlendirmelerin önemine vurgu yaptı.

Türkiye'nin Önemi

Hancke, Türkiye'nin FERMA'nın risk yönetimi çözümlerinden faydalanmasının önemini dile getirerek, Kurumsal Risk Yönetimi Derneği (KRYD) ile işbirliğinin bu alandaki etkilerini aktardı. Türk şirketlerinin Avrupa ile yoğun ticaret yaptığına dikkat çekerek, yerel risk yöneticileri ile işbirliğinin gerekliliğini vurguladı.

Siber Riskler Konusundaki Endişeler

FERMA'nın yaptığı anket sonuçlarına göre, risk yöneticilerinin %53'ünden fazlasının bazı faaliyetlerinin sigortalanamaz hale gelebileceğinden endişe duyduğunu belirten Hancke, bu durumun siber ve dijital alanlarda da geçerli olabileceğini söyledi. Ayrıca, dijital ve yapay zeka ürün sorumluluğuna dair AB düzenlemelerini takip ettiklerini ve bu konudaki gelişmeleri üyeleri ile paylaştıklarını sözlerine ekledi.

Avrupa Risk Yöneticileri Federasyonu (FERMA) Başkanı Charlotte Hedemark Hancke, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.