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Fiat o modelinde fiyatı düşürdükçe düşürdü! Bütçesi 500 bin TL olan koşa koşa almaya gidecek

Sıfır araç satın almak isteyenler için Türkiye’nin en çok satılan markalarından biri olan Fiat, yeni bir araç kampanyası başlattı. Başlattığı kampanya kapsamında Fiat, bugünlerde 1 milyon liranın altına araç bulunamazken fiyatları 500 bin liraya kadar çekti. İşte Fiat’tan herkesi araç sahibi yapacak muhteşem kampanya!

Yayın Tarihi: 22.07.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 14:42
Fiat o modelinde fiyatı düşürdükçe düşürdü! Bütçesi 500 bin TL olan koşa koşa almaya gidecek

Yaz boyu araç almayı düşünenlere Fiat’tan harika kampanya başladı! 1 milyon liranın altında sıfır araç bulmanın imkansız olduğu bugünlerde Fiat, otomobil piyasasını hareketlendirecek bir kampanya duyurdu. Fiyatları 500bin liraya kadar düşüren Fiat, kampanyanın detaylarını da açıkladı. 

Türkiye'de otomobil almak isteyenler için harika bir dönem başladı. Otomobil firmaları, satış hedeflerine ulaşmak için birbirinden özel kampanyalar sundu. Bu fırsatlar, araç almak isteyenlere ciddi kazançlar sağlıyor. Fiat da bu kampanyaların başını çekerek müşterilerine cazip seçenekler sunuyor.

Türkiye otomobil piyasasının önde gelen isimlerinden biri olan Fiat, yeni kampanyalarıyla dikkat çekti. Türkiye'de üretim yapan ve yıllardır en çok araç satan firma unvanını koruyan Fiat, müşterilerine özel çözümler sunarak beklentileri en iyi şekilde karşılıyor. Yeni bir otomobil sahibi olmak için bu altın fırsatları kaçırmamak gerekiyor.

fiat fiorino

Fiat Fiorino için özel teklif başladı! 

Fiat, hafif ticari araç arayan müşterilerine özel bir teklif sundu. Türkiye'de üretilen Fiat Fiorino model araç, uygun fiyatıyla dikkat çekti. Firma, Fiat Fiorino'nun liste fiyatını 728.900 TL olarak belirlerken, detaylar da açıklandı. Ancak, kampanya indirimi ile bu fiyat 703.900 TL'ye düşüyor. Bu cazip fiyatın yanı sıra, Fiat müşterilerine 200.000 TL faizsiz kredi imkanı da sunuyor. Böylece, yeni bir Fiat Fiorino sahibi olmak isteyenler, sadece 503.900 TL peşinat ödeyerek sıfır kilometre araçlarına kavuşabiliyorlar.

Anahtar teslim fiyatında büyük avantaj! 

Fiat'ın sunduğu bu fırsat, hafif ticari araç almak isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor. Anahtar teslim fiyatıyla bu fırsat, yeni bir Fiorino sahibi olmayı planlayanlar için kaçırılmayacak bir teklif olarak sunuldu. Bu kampanya, hem bireysel hem de ticari amaçlı araç arayanlar için oldukça cazip.

fiat fiorino

Başvuru nasıl yapılır? 

Fiat'ın bu kampanyasından yararlanmak isteyenler, detaylı bilgi için Fiat bayilerine başvurabilirler. Kampanyanın geçerli olduğu süre boyunca, bu cazip fiyat ve kredi imkanından faydalanmak mümkün. Fiat'ın bu kampanyası hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuruda bulunmak için Fiat bayilerini ziyaret edebilir veya resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bilgi alabilirsiniz.

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