Fiat rakiplerine müşteri bırakmadı! Piyasayı sallayan o fiyat!

Türkiye otomobil pazarında en popüler modellerinden birisi olarak tanınan Fiat Egea sedan, önemli bir fiyat artışıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz ay 777.900 TL'den başlayan Egea sedan fiyatları güncellenen fiyat listesi 794.900 TL'den tüketicilerin beğenisine sunuldu. Bu da giriş paketinizin 17.000 TL'ye kadar artacağı anlamına geliyor.

Egea sedan, ekonomik ve kullanışlı yapısı ile birlikte öne çıkıyor ancak bu fiyat artışının tüketicileri nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Artan otomobil fiyatları, genellikle birim satışlara yansıyan kullanıcı tercihlerini etkiliyor.

"Fiat Egea sedanın fiyatı 17.000 TL arttı"





Bunlar arasında, 1.4 litrelik benzinli motor ile beraber manuel şanzımanla donatılmış giriş modeli Egea, konforlu yaşam ve şehir içi kullanıma uygun geniş iç hacim ile öne çıkıyor. Ancak dağ performansının sosyal medyada defalarca eleştirilmesi, otomobilin bazı kullanıcılar tarafından alay konusu olduğu anlamına geliyor. Fiat Türkiye'nin fiyat artış kararı, otomobil pazarındaki genel fiyat artışlarıyla birlikte değerlendirildiğinde tüketicilerin bütçelerini tekrar gözden geçirmesine neden olabilir. Bu fiyat artışı haberinin Fiat Egea sedan satışlarını nasıl etkileyeceği önümüzdeki birkaç aydaki satış sonuçlarına bakıldığında netleşecek. Dilerseniz modelleriniz için güncel fiyat listesini size kolaylıkla sunabiliriz;

1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli: Satış Fiyatı: 794.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel: Satış Fiyatı: 973.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel: Satış Fiyatı: 1.110.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy Otomatik Elektrikli-Benzinli: Satış Fiyatı: 1.242.900 TL,

1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli: Satış Fiyatı: 854.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel: Satış Fiyatı: 1.023.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel: Satış Fiyatı: 1.077.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel: Satış Fiyatı: 1.170.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli: Satış Fiyatı: 1.282.900 TL

1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli: Satış Fiyatı: 904.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel: Satış Fiyatı: 1.073.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel: Satış Fiyatı: 1.220.900 TL