Finansın Geleceği Zirvesi: Prof. Dr. Göksel Aşan, Kripto Varlıkların Tehditlerine Dikkat Çekti

Finansın Geleceği Zirvesi'nde Kripto Varlıklara Dikkat

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Finansın Geleceği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada kripto varlıkların finansal sistem üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Aşan, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Bitcoin'i 'Para' olarak tanımlamasının sektörde büyük yankı uyandırabileceğini ifade etti.

ABD'nin Borçlarının Ciddiyeti

Aşan, Trump'ın ABD'nin 35 trilyon dolarlık borcunu Bitcoin ile ödeyeceklerini belirttiğini hatırlatarak, "Eğer sektör bunu ciddiye almaya kalksa, ertesi gün çok farklı bir dünyaya uyanırız," dedi.

"Kripto Varlıklar Bir Virüs Gibi"

Aşan, kripto varlıkların tanımının finansal araçlar olarak kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, "Finansal sistem artık kontrol edemediğiniz kadar büyümüş durumda. İnsanlar değil, robotlar bu sistemi yönetiyor," şeklinde konuştu. Aşan, mevcut sistemin sürdürülemez olduğunu ve bir altüst oluş yaşanacağına inandığını belirtti.

Türkiye İçin Ümit Var

Aşan, Türkiye'nin geleceği hakkında ümitli olduklarını ifade etti ve "Ümitsizlik bize yakışmaz, bu topraklar bizim ve evlatlarımızın yaşayacağı yerlerdir," dedi. Yapay zekanın gelecekteki olayları belirleyecek bir unsur olduğunu da ekledi.

Dünya Genelinde Borçlanma Krizi

Dünya genelinde 300 trilyon dolar borç bulunduğunu kaydeden Aşan, bunun 100 trilyonunun devlet borçluluğu olduğunu ve 200 trilyon dolarlık kısmının özel sektöre ait olduğunu aktardı. Aşan, borçların ödenebilir duruma getirilmesi için enflasyon gibi iki yöntem bulunduğunu belirtti.

Kripto Varlıklarla İlgili Düzenlemeler

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, kripto varlıklarla ilgili düzenlemeler yapıldığını belirtirken, Aşan, bu finansal sistemin sorunlarının bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Sürdürülebilirlik Vurgusu

Konuşmasının sonunda Aşan, sürdürülebilirlik konusuna dikkat çekti ve bu mesele üzerinde daha fazla yol almaları gerektiğini ifade etti.