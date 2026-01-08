Fındık İhracatında Düşüş: Rekolte Kaybı ve Stok Alarmı

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, ihracattaki yüzde 50 düşüşün rekolte kaybından kaynaklandığını ve stokların tükenmek üzere olduğunu açıkladı.

Fındık İhracatındaki Düşüşün Nedeni: Rekolte Kaybı

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık ihracatında görülen gerilemenin temel nedeninin rekolte kaybı olduğunu belirterek, düşüşün yanlış yorumlanmaması gerektiğini vurguladı.

İhracattaki Gerileme Rekolteye Bağlı

Karan, ihracatta yaklaşık yüzde 50 civarında bir düşüş yaşandığını ancak bunun önceki yıllarla kıyaslanmasının doğru olmadığını söyledi. Karan, 'İhracatımız düştü gibi bir algı oluşmamalı. Ürün azsa ihracatın azalması hayatın doğal akışına uygundur. Olmayan bir ürünü ihraç etme şansımız yok.' ifadelerini kullandı.

Üreticilerin elinde yaklaşık 100 bin tonun altında fındık kaldığını aktaran Karan, bu ürünün çoğunlukla ekonomik durumu iyi olan veya acele etmeyen üreticilerin elinde olduğunu belirtti. Türkiye genelinde stoklarda kalan fındık miktarının da 100 bin tonun çok üzerinde olmadığı mesajını verdi.

Karan, piyasada üreticiden sanayici ve manavlara günlük fındık akışının çok düşük olduğunu, köylere fındık nakliyesinin neredeyse sonlandığını gözlemlediklerini söyledi; bu durumun üreticinin elindeki fındığın neredeyse tükendiğini gösterdiğini ifade etti.

Yeni Sezona Stoksuz Girme Uyarısı ve Beklentiler

Karan, Türkiye'nin yeni fındık sezonuna neredeyse stoksuz gireceğini vurgulayarak üreticilere çağrıda bulundu: 'Bu yıl doğal bir afet yaşanmazsa üreticimizin bahçesine sahip çıkmasını, zamanında gübreleme ve ilaçlama yaparak üretimi artırmasını istiyoruz.'

Gelecek fiyat beklentileriyle ilgili Karan, 'Önümüzdeki yıl fındık fiyatlarının daha iyi olacağına inanıyoruz. Çünkü dünyada fındık stoklarının sıfırlanacağı bir sezona giriyoruz. Yeniden stok oluşması ise birkaç yılı bulabilir.' dedi.

Fiyat hareketlerine ilişkin ise Karan, 'Fındık fiyatlarında önümüzdeki günlerde yukarı yönlü bir hareket bekliyoruz. 15 Ocak'tan sonra fiyatlarda bir ilerleme olacağını düşünüyoruz. Şu anda bir toparlanma söz konusu. 240 lira bandına kadar gerileyen fındık fiyatları yeniden 300 liranın üzerine çıkmaya başladı.' ifadelerini kullandı.

