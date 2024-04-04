Fındık ihracatında gelir artışı: 1.4 milyar doları geçti

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 1 Eylül 2023’ten bu yana, fındık ihracatındaki son durumla ilgili bilgi verdi. Yazılı olarak yapılan açıklamada, 7 ay içerisinde, Türkiye’nin fındık ihracatından 1 milyar 413 milyon 807 bin 470 dolar gelir elde edildiği ifade edildi. Toplamda ise 191 bin 34 ton ihraç edildi.

Geçen sezon ise toplamda 201 bin 95 ton fındık ihraç edilmiş ve 1milyar 191 milyon 781 bin 28 dolar gelir elde edilmişti. Açıklanan tabloya göre fındık ihracatında miktar bakımında bir düşüş görülse de gelir açısından bir artış olduğu kaydedildi.