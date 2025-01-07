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Fitch: ABD, 2025'te Mali Zorluklarla Yüzleşecek

Fitch Ratings, ABD'nin 2025 yılında önemli mali politika zorluklarıyla karşılaşacağına dair uyarılarda bulundu.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 20:14
Fitch: ABD, 2025'te Mali Zorluklarla Yüzleşecek

Fitch Ratings'ten Önemli Açıklama

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin 2025 yılı itibarıyla birçok mali politika zorluğuyla karşı karşıya kalacağını açıkladı.

Mali Zorlukların Nedenleri

Açıklamada, ABD'nin bu yıl borç limiti, bütçe ödenekleri ve vergi indirimleri gibi konularda ciddi zorluklarla mücadele ettiği ve bu zorlukların büyük açıklar ve artan borç yükü ortamında ortaya çıktığı belirtildi.

Bütçe Sürecindeki Zayıflıklar

Fitch, Federal hükümetin bütçe sürecindeki uzun vadeli zayıflıklar ve Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ndeki kısıtlı çoğunluğu nedeniyle bu zorlukların hızlı bir şekilde çözülmesinin beklenmediğini vurguladı.

Borç Limiti ve Geçici Bütçe Tasarısı

Bugün geçerli olan borç limitini askıya alan son düzenlemenin süresi bu yılın başında sona erdi. Fitch, 36,1 trilyon dolarlık yeni borç limitinin 14-23 Ocak tarihleri arasında bağlayıcı hale geleceğini öngörüyor.

Ayrıca, aralık ayında yürürlüğe giren geçici bütçe tasarısının hükümete 14 Mart'a kadar finansman sağlayacağı, 2017'deki vergi indirimlerinin süresinin ise 2025'in sonunda sona ereceği bilgisi verildi.

Gelecek için Öngörüler

Açıklamada, borç limitinin artırılacağının veya askıya alınacağının muhtemel olduğu ancak Kongre'deki harcama politikalarıyla ilgili önemli görüş ayrılıkları nedeniyle bu konudaki tartışmaların 2025’in başlarında çözülmesinin beklenmediği ifade edildi.

Hükümet Kapanması ve Geçici Bütçenin Önemi

Noel öncesinde hükümetin kapanmasının son anda önüne geçildiği hatırlatıldı. Geçici bütçe ile ilgili geçen ay yaşananların, Kongre içinde ve Kongre ile Başkan arasında mali önlemler üzerinde anlaşmaya varma konusunda engellerin olduğunu gösterdiği belirtildi.

2025-2026 Yılları İçin Bütçe Açıkları

Fitch, 2025 ve 2026 yıllarında bütçe açıklarının Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranının %7,5'ten fazla olacağını öngördü.

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