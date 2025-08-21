DOLAR
40,93 -0,01%
EURO
47,63 0,23%
ALTIN
4.393,92 0,26%
BITCOIN
4.594.136,8 1,87%

Fitch: ABD'de Tüketici Harcamaları 2025'in İlk Yarısında Keskin Yavaşlama

Fitch Ratings, iş gücü zayıflığı ve gümrük vergilerinin etkisiyle ABD tüketici harcamalarının 2025'in ilk yarısında keskin şekilde yavaşladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 21:04
Fitch: ABD'de Tüketici Harcamaları 2025'in İlk Yarısında Keskin Yavaşlama

Fitch Ratings: ABD'de Tüketici Harcamalarında Sert Yavaşlama

Raporun özeti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yayımladığı ABD Tüketici Sağlığı Monitörü raporunda, 2025'in ilk yarısında tüketici harcamalarının iş gücü piyasasının zayıflaması ve gümrük vergilerinin enflasyonu artırmasının etkisiyle keskin biçimde yavaşladığını bildirdi.

Kilit bulgular

Fitch, tüketici harcamalarının büyüme hızının 2024'teki %2,8'lik seviyeye kıyasla gerilediğini vurguladı. Raporda, harcamaların 2025'in ilk çeyreğinde %0,5 ve ikinci çeyreğinde %1,4 arttığı; buna karşılık geçen yılın üçüncü çeyreğinde %3,7 ve dördüncü çeyreğinde %4 büyüme görüldüğü anımsatıldı.

Hizmet harcamalarının yavaşladığı belirtilerek, bu kategoride ilk çeyrekte %0,6 ve ikinci çeyrekte %1,1 büyüme kaydedildiği, dayanıklı tüketim malları harcamalarının ise 2025'in ilk çeyreğinde yıllık %3,7 azaldığı bildirildi. Raporda mallara yönelik harcamaların gümrük vergisi şokunun etkisiyle dalgalı seyrettiği ifade edildi.

Nedenler ve piyasa etkileri

Açıklamada, ticaret politikasındaki belirsizlik ile hisse senedi piyasasındaki dalgalanmaların tüketici güvenini zayıflattığı ve hane halkı harcamalarını azalttığı kaydedildi. Soğuyan iş gücü piyasasının da hane halkı gelirlerini daha da kısıtladığı vurgulandı.

Fitch, tüketici net varlığının 2025'in ilk çeyreğinde %0,9 düştüğünü ve gümrük vergisi endişelerinin hisse senedi performansını zayıflattığını belirtti. Tüketici güveninin Aralık 2024'ten Nisan 2025'e kadar düşüş gösterip Mayıs'ta toparlandığı; ancak iş gücündeki soğumanın bu toparlanmayı sınırlayabileceği ifade edildi.

Beklentiler

Rapor, tüketici harcamalarının 2025-2026 yıllarında ortalama %1,8 büyümesinin beklendiğini; bunun 2024'teki %2,8'lik büyümeye göre belirgin bir düşüş anlamına geldiğini bildirdi.

Uzman yorumu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fitch Ratings ABD Ekonomik Araştırmalar Başkanı Olu Sonola, şunları söyledi: "Tarifeyle ilgili maliyetlerin mallara yansıtılması enflasyonist baskıyı artırdıkça, ekonomi bu yılın ilerleyen dönemlerinde stagflasyonist bir döneme girebilir. Yüksek fiyatların ilk olarak mal kategorilerini etkileyeceği ve tatil sezonu öncesinde tüketici harcamalarını zayıflatacağı tahmin ediliyor."

İLGİLİ HABERLER

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fitch: ABD'de Tüketici Harcamaları 2025'in İlk Yarısında Keskin Yavaşlama
2
Güncel Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara (Çarşamba — Perşembe)
3
Bankacılık Mevduatı 25 Trilyon 1 Milyar 953 Milyon TL'ye Yükseldi
4
Bankalarda unutulan 732,1 milyon lira TMSF'ye aktarıldı
5
Jackson Hole'de Gözler Powell'da: Fed'in Eylül Faiz Kararı Bekleniyor
6
Temmuz Sıcakları Türkiye'de Elektrik Tüketimini Rekora Taşıdı — 59 gigavatsaat
7
Edirne'de Ayçiçeği Hasadı Erken Başladı: Sıcaklar Verimi Düşürüyor

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım