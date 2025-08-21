Fitch: ABD'de Tüketici Harcamaları 2025'in İlk Yarısında Keskin Yavaşlama

Fitch Ratings: ABD'de Tüketici Harcamalarında Sert Yavaşlama

Raporun özeti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yayımladığı ABD Tüketici Sağlığı Monitörü raporunda, 2025'in ilk yarısında tüketici harcamalarının iş gücü piyasasının zayıflaması ve gümrük vergilerinin enflasyonu artırmasının etkisiyle keskin biçimde yavaşladığını bildirdi.

Kilit bulgular

Fitch, tüketici harcamalarının büyüme hızının 2024'teki %2,8'lik seviyeye kıyasla gerilediğini vurguladı. Raporda, harcamaların 2025'in ilk çeyreğinde %0,5 ve ikinci çeyreğinde %1,4 arttığı; buna karşılık geçen yılın üçüncü çeyreğinde %3,7 ve dördüncü çeyreğinde %4 büyüme görüldüğü anımsatıldı.

Hizmet harcamalarının yavaşladığı belirtilerek, bu kategoride ilk çeyrekte %0,6 ve ikinci çeyrekte %1,1 büyüme kaydedildiği, dayanıklı tüketim malları harcamalarının ise 2025'in ilk çeyreğinde yıllık %3,7 azaldığı bildirildi. Raporda mallara yönelik harcamaların gümrük vergisi şokunun etkisiyle dalgalı seyrettiği ifade edildi.

Nedenler ve piyasa etkileri

Açıklamada, ticaret politikasındaki belirsizlik ile hisse senedi piyasasındaki dalgalanmaların tüketici güvenini zayıflattığı ve hane halkı harcamalarını azalttığı kaydedildi. Soğuyan iş gücü piyasasının da hane halkı gelirlerini daha da kısıtladığı vurgulandı.

Fitch, tüketici net varlığının 2025'in ilk çeyreğinde %0,9 düştüğünü ve gümrük vergisi endişelerinin hisse senedi performansını zayıflattığını belirtti. Tüketici güveninin Aralık 2024'ten Nisan 2025'e kadar düşüş gösterip Mayıs'ta toparlandığı; ancak iş gücündeki soğumanın bu toparlanmayı sınırlayabileceği ifade edildi.

Beklentiler

Rapor, tüketici harcamalarının 2025-2026 yıllarında ortalama %1,8 büyümesinin beklendiğini; bunun 2024'teki %2,8'lik büyümeye göre belirgin bir düşüş anlamına geldiğini bildirdi.

Uzman yorumu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fitch Ratings ABD Ekonomik Araştırmalar Başkanı Olu Sonola, şunları söyledi: "Tarifeyle ilgili maliyetlerin mallara yansıtılması enflasyonist baskıyı artırdıkça, ekonomi bu yılın ilerleyen dönemlerinde stagflasyonist bir döneme girebilir. Yüksek fiyatların ilk olarak mal kategorilerini etkileyeceği ve tatil sezonu öncesinde tüketici harcamalarını zayıflatacağı tahmin ediliyor."