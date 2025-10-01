Fitch: ABD hükümet kapanması kredi notunu kısa vadede etkilemez

Fitch Ratings, federal hükümetin kapanmasının kısa vadede kredi notuna etkisi olmayacağını, ancak politika yapma zayıflıklarını ortaya koyduğunu bildirdi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 21:04
Kapanma, politika üretimindeki zayıflıkları gözler önüne seriyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, federal hükümetin kapanmasının ülkenin kredi notu üzerinde kısa vadede bir etkisi olmayacağını açıkladı. Kurum, bununla birlikte uzun süredir süregelen politika yapma zaaflarını ortaya koyduğunu vurguladı.

Açıklamada, kapanmanın ilgili federal kurumların faaliyetlerini durdurabileceği ve çalışanların ücretsiz izne gönderilebileceği belirtildi; ancak bu döneme ilişkin maaşların ilgili ödenekler onaylandıktan sonra çalışanlara ödeneceği hatırlatıldı.

Fitch, ABD Kongresi'nin en son 1996 yılında 12 ödenek yasasının tamamını yeni mali yıl başlamadan önce kabul edebildiğine dikkat çekti ve en son kapanmanın 2018-2019 yıllarında yaşandığını anımsattı.

Kurum, düzenli olarak geçici bütçelere başvurulmasının, ABD'nin 2023'teki "AAA" kredi notunun düşürülmesinden bu yana mali politika üzerindeki zayıflıkların sürdüğünü gösterdiğini kaydetti. Ağustos ayında ise ABD'nin "AA+" kredi notu ve "durağan" not görünümünün teyit edildiği hatırlatıldı.

Fitch, değerlendirmelerini sürdürdüğünü ifade ederek şunları belirtti: "Fitch, ABD'nin düzenleyici ortamı, hukukun üstünlüğü ve kurumsal denge ve denetleme mekanizmalarına ilişkin gelişmeleri değerlendirmeye devam edecektir. ABD politikası ve kurumsal denge ve denetleme mekanizmalarının olası zayıflamasına ilişkin belirsizliğin artmasına rağmen, ABD dolarının baskın rezerv para birimi statüsünün öngörülebilir gelecekte devam etmesini bekliyoruz."

Açıklamada ayrıca Fitch'in Eylül tahminlerine göre ABD ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 1,6, 2027'de ise yüzde 2,1 büyümesinin öngörüldüğü; hükümet kapanmasının ekonomik büyümeyi olumsuz etkileme potansiyelinin kapanmanın süresine ve kapsamına bağlı olacağı vurgulandı.

